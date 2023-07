Familie komt samen om Rachels honderdste verjaardag te vieren

In het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem werd zondag 16 juli de honderdste verjaardag van Rachel Cardoen-Persyn gevierd. Dit gebeurde in het bijzijn van onder andere haar nicht Gabriëlle Gheysens (100) en haar neef André Gheysens die binnenkort honderd jaar wordt.

Op maandag 17 juli wordt Rachel Cardoen-Persyn honderd jaar oud. Die verjaardag werd zondag al een eerste keer gevierd in Rustenhove, het woonzorgcentrum waar ze inmiddels een tiental jaar verblijft. Terwijl Rachel zondag omringd werd door heel wat familieleden, wordt er maandag gevierd met het personeel.

Rachel groeide op een hoeve in Slypskapelle op. Samen met haar man Geerard Ghesquiere runde ze apotheek De Hoop in Ledegem. Geerard kwam in 1985 te overlijden, maar onder andere Rachels nicht Gabriëlle en haar neef André konden zondag wel nog de festiviteiten bijwonen. Gabriëlle vierde vorig jaar nog haar honderdste verjaardag in het woonzorgcentrum Maria’s Rustoord in Dadizele. André, die in Wallonië woont, rondt volgende maand de kaap van de honderd.

Rachel en Geerard kregen vijf kinderen. Inmiddels zijn er 18 kleinkinderen en 43 achterkleinkinderen.