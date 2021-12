Familie in spoor van Meulebeekse oud-burgemeester Georges Verkinderen

Het was lang wachten, zo’n drie jaar, op een familiebijeenkomst in het teken van opa Georges Verkinderen. Op zondag 21 november was het dan zo ver. Een 30-tal nazaten van oud-burgemeester Georges Verkinderen tekenden present voor een herinneringsmoment.

Een bezoek in het gemeentehuis zat er helaas niet in omdat het bestuur alle activiteiten in gemeentelijke gebouwen verboden had tot eind december 2021. Na een gezamenlijk verkwikkend ontbijt trok het gezelschap in een druilregen op stap door Meulebeke onder leiding van gids Frank Develtere.

Georges Verkinderen werd in 1896 geboren in Meulebeke. Van 1959 tot 1970 werd hij burgemeester in de Berengemeente in opvolging van Henri Goethals. Een bijzonderheid is wel dat Georges door de gouverneur werd aangesteld zonder dat hij ooit actief was in de gemeentelijke politiek.

Ter Borcht

Dat nam niet weg dat onder zijn beleid bouwmaatschappij De Mandel heel wat woningen bouwde en dat er ook begonnen werd met de bouw van Bloemenhove, de woonwijk voor senioren. Het was ook dankzij burgemeester Verkinderen dat het domein Ter Borcht in handen kwam van de gemeente. Na een boeiende wandeltocht volgde een coronaveilige lunch. (LB)