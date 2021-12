Familie Geldhof neemt na ruim een halve eeuw afscheid van bekende zaak: Stock Americain staat te koop

Na meer dan 53 jaar uitgebaat te zijn door de familie Geldhof staat de Stock Americain in de Houthulstseweg tussen Poelkapelle en Houthulst te koop. “Er staat geen opvolging klaar en daarom hebben we unaniem gekozen om te verkopen”, vertellen de kinderen van de stichters Omer Geldhof en Paula Degroote.

Omer Geldhof werd geboren op 31 december 1923 in Moorslede. In 1945, net nadat hij was teruggekeerd van de oorlog, stapte hij in het huwelijksbootje met Paula Degroote. Ze leerden elkaar kennen bij het textielbedrijf Vercruysse in Passendale en na hun huwelijk richtten ze zelf een breifabriekje op: Tricots Diarose. Ze breiden er pulls, sokken en andere zaken. Omer zorgde voor de fabricage en Paula leverde met haar fiets de afgewerkte producten aan de Stock Americains en andere afnemers. In 1968 hadden zij 15 werknemers in dienst. De invoer uit Italië, Roemenië en het hele Oostblok zorgde echter voor onevenwichtige concurrentie, waarna Omer en Paula hun breifabriek ombouwden tot een verkoopatelier.

Brand

“Om 21 juli 1968 werd de Stock Americain in de Houthulstseweg 146 in Poelkapelle geopend”, doet zoon Gerard het relaas. “Het werd echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. Mijn ouders waren pas goed op dreef en hadden al hun bezittingen in hun zaak gepompt toen de eerste zondag van 1970, anderhalf jaar na hun start, hun gloednieuwe zaak door een brand in de as werd gelegd. Hun twee lievelingshonden overleden daarbij. Ze moesten dus helemaal vanaf nul herbeginnen, maar opgeven stond niet in hun woordenboek. Ze bleven doorzetten en openden op 26 juni van datzelfde jaar een vernieuwde zaak. Vroeger woonden ze in Moorslede, maar van dan af bewoonden ze de bovenverdieping van de Stock. Tot 31 december 1978 was dit een eenmanszaak, maar nadien kwam hier een zevental personen aan de kost. We hadden het grote voordeel dat klanten hier losse stukken kon kopen, waar je in de meeste andere doe-het-zelfzaken een meervoudige verpakking van dezelfde producten moet aanschaffen. Bij ons kan je een vijs of eender wat afzonderlijk kopen. Onze ouders hielden er ook aan hun geluk met anderen te delen. Als sociaal voelende mensen speelden ze een hoofdrol in het sponsoren van allerlei verenigingen en organisaties. Wie aanklopte voor steun, ging hier nooit met lege handen buiten.”

Hier kan je een vijs nog afzonderlijk kopen

De zaak groeide en floreerde en later kwamen ook de kinderen in de zaak. “Onze vader overleed op 20 februari 1993 en we moesten afscheid nemen van onze moeder die op 26 februari 2016 stierf”, vervolgt Gerard. “We zijn met vier kinderen: Marcel en partner Carine Thevelein, Marie-Rose en haar echtgenoot Michel Vanlerberghe, Diana en haar vriend en ikzelf. Wij besturen momenteel de zaak, maar we worden ouder en eigenlijk zijn we al met drie van de vier met pensioen. Zonder opvolging besloten we om de zaak te verkopen. Na de verkoop willen we wel nog een handje helpen met de nieuwkomers en dan wordt het voor ons een definitief afscheid.” De totale oppervlakte van de site bedraagt 3.415 vierkante meter, waarvan 1.146 vierkante meter bebouwde oppervlakte. Op het gelijkvloers vind je handelsruimte, kantoorruimte, keukenvoorziening en achterliggende magazijnen, een garage in bijgebouw en elf autostaanplaatsen. Op de eerste verdieping is er een inkomhal, appartement met ruime woonkamer met veel lichtinval, aanpalende keuken, twee slaapkamers en een badkamer. “Compleet ingericht om er te wonen en te werken”, aldus Gerard. “Er is op dit moment ook een een enorme stock apparatuur en allerlei materialen voorradig .” (RB)