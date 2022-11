Familie en vrienden vieren samen 100ste verjaardag van Marcella Verstraete

Zaterdag 19 november mocht Marcella Verstraete symbolisch 100 kaarsjes uitblazen. De flinke dame, nog altijd bij de pinken en bij wijlen rad van tong, is een eeuw jong. “Ze heeft altijd in Oudenburg gewoond en runde jaren in de Sint-Pietersstraat een druk bezocht kapsalon”, vertelt kleindochter Lynn Vandycke.

Marcella is de weduwe van Louis Vanteghem. Ze kregen met Hubert en Carine twee kinderen. Hubert is getrouwd met Maddy Vandamme en Carine is de weduwe van Noel Vandycke. Marcella is de oma of memé, zoals haar kleinkinderen zeggen, van James, Lynn, Elke en Kristof. Intussen mag ze zich de trotse overgrootmoeder van zes achterkleinkinderen noemen; dat zijn Cato, Zita, Pepijn, Abel, Loeka en Félice. Sedert 2017 woont Marcella Verstraete in woonzorgcentrum Riethove waar ze het erg naar haar zin heeft. “Ze doet hier aan alles mee”, lacht Lynn.

Het stadsbestuur kwam Marcella feliciteren met haar 100ste verjaardag. Burgemeester Anthony Dumarey overhandigde geschenken van het koningshuis en provincie West-Vlaanderen. Nadat hij zijn schepenen en gemeenteraadsvoorzitter aan haar voorstelde, zei Marcella: “’t Is zeker algauw stemming?” Naar algemene hilariteit van familie en vrienden. (foto LIN)