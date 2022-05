Familie en vrienden verrassen Oostendse burgemeester met fanfare op zijn 60ste verjaardag

Een stoet van vrienden, collega’s en familieleden – met de fanfare voorop – heeft burgemeester van Oostende Bart Tommelein woensdag verrast met taart en ontbijt voor zijn 60ste verjaardag.

In alle vroegte verzamelden een 50-tal liberale vrienden en familieleden in de Distellaan. “Het was een grote verrassing dat een grote groep vrienden en de fanfare me hebben gewekt met een grote taart”, begint Bart Tommelein. “Wie me kent, weet dat zo’n attentie me erg raakt. Ik ben een familiemens en de hele familie was er met de kinderen en mijn vader en een pak mensen die me heel genegen zijn en dat maakt iets los.”

Taart eten met vader

Na de verrassing volgde een optocht naar de brasserie voor een ontbijt. “Mensen kwamen ook van redelijk ver, zo vroeg. Nu besef ik waarom ik zo vroeg al via sociale media al die verjaardagwensen kreeg. Een bijzonder moment was toch om taart te eten, naast mijn vader Jef die 88 is en speciaal uit het woonzorgcentrum naar hier kwam. Ik ben erg gelukkig dat hij hier bij was.“

Voor Bart Tommelein was het verder gewoon een werkdag, met vergaderingen. Hij trok ook naar Brussel om een laatste groet te brengen aan Arno tijdens een afscheidsmoment in de concertzaal AB. “En ‘s avonds heb ik iets georganiseerd voor de vrienden waar zij niets van af weten.”