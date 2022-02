Familie en vrienden organiseren sportevent voor Joke Behaegel die vorig jaar overleed: “Ze was een prachtmens”

Samen met enkele vrienden organiseert de familie van Joke Behaegel, die in februari 2021 op amper 38-jarige leeftijd overleed, op zondag 5 juni een sportevent. De Nieuwe Deure in Beveren is het epicentrum. “We willen vooral Joke op een sportieve manier herdenken en nadien nog napraten over de prachtige persoon die mijn zus wel was”, aldus zus Maaike. Op woensdag 23 februari was ze net een jaar overleden.

De wonde van het overlijden van Joke Behaegel gaapt nog altijd wijd. “Joke was iemand die de mensen graag bij elkaar bracht. Maar ze is bevallen van de tweeling tijdens corona, is ziek geworden en overleden in corona. Veel mensen hebben nog niet de kans om eens deftig afscheid te kunnen nemen, vandaar dit event”, legt zus Maaike uit. “Nu nog gebeurt het dat we kennissen tegen het lijf lopen die we nog altijd niet kunnen spreken hebben na de begrafenis, emotioneel is dat voor iedereen moeilijk.”

Brede vriendenkring

Joke Behaegel beviel in april 2020 van de tweeling Jules en Charles. “De tweeling was er wat onverwacht gekomen, het geluk van Vincent en Joke was compleet. In september 2020 werd de kankerdiagnose gesteld, vijf maanden later was ze al overleden. Ze heeft de kans niet gehad om er tegen te vechten en haar eigen kinderen te leren kennen.”

Maaike Behaegel, Brecht Gravensteyn en Steven Lambert bereiden zich alvast voor. © Wydaeghe – Atelier Coquette

Al snel rees de idee om iets te doen voor de brede vriendenkring die Joke in de jaren had opgebouwd. Ook beste vriendin Liesbet Vervaeke zette meteen haar schouders onder het project. “Joke was niet meteen het sportieve type. We struinden vooral festivalweides af, daar is ook de vonk tussen haar en Vincent overgeslagen. Maar met dit event willen we een breed publiek aanspreken. Van fietsers, wandelaars en lopers en iedereen die ook eens gewoon wil komen bijpraten.”

Trainingsschema’s

Dat het een sportief event wordt ken ook wel zijn voedingsbodem in de samenwerking tussen Borgn en FuseAction. Borgn is het bedrijf van Maaike Behaegel waar je terecht kan voor administratieve ondersteuning, zowel voor particulieren als bedrijven. FuseAction is een team van gemotiveerde sportcoaches onder leiding van Brecht Gravensteyn. Team Borgn en FuseAction organiseerden samen al enkele activiteiten, maar slaan nu dus ook de handen in elkaar voor het ‘Sportevent voor Joke’.

Inschrijvingen lopen vlot

Wandelen kan op volgende afstanden: 5, 15, 35 en 60 kilometer. Voor de langere afstanden zijn bevoorradingsposten voorzien. Je kan dezelfde afstanden ook lopen. Fietsen kan van 12, 40, 110, 190 tot 270 kilometer. De kortste afstanden werken met knooppunten, voor de langere afstanden zijn gpx-bestanden beschikbaar. “Wie de sportieve uitdaging wil aangaan, kan zich laten begeleiden door FuseAction. We werken ook trainingsschema’s uit voor wie de grotere afstanden wil afhaspelen. Samen trainen kan om de twee weken op de piste in Gits.”

Ook bedrijven en sportverenigingen zijn uiteraard welkom. “Vincent, de echtgenoot van Joke, werkt bij Unilin Panels in Oostrozebeke. Het bedrijf moedigt de werknemers aan om te sporten en de divisie waar Vincent werkt, zal in groep deelnemen aan het Sportevent voor Joke. De inschrijvingen lopen nu al vlot, zeker voor de langere afstanden. Snel je ticket reserveren, is aangeraden.”

Ontmoetingsdag

Ook het goede doel wordt niet vergeten. “We hebben wat sponsoring gezocht en alle geld dat we inzamelen gaat naar het Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek, kortweg FIKO.” Voorzitter Johan Swinnen, die ook een zoon aan leukemie verloor, is een fervent sporter en komt mee lopen. “Joke had een agressieve vorm van longkanker. Tijdens haar ziekte heeft ze ook veel gelezen over het kankeronderzoek en leerde ze zo FIKO kennen. Lang moesten we dus niet zoeken om het geknipte goede doel te vinden.”

Zus Maaike en echtgenoot Vincent Decouttere maken samen met vrienden Liesbet Vervaeke, Steven Lambert en Dries Deboosere en sportcoach Brecht Gravensteyn deel uit van het organiserend comité. “Aan De Nieuwe Deure zullen ook foodtrucks opgesteld staan, er is animatie voor de kleinsten en wie niet wil of kan mee sporten, kan gewoon een steuntje komen geven. Er is ook een muzikale omkadering. We willen er ook een ontmoetingsdag van maken, waarbij we Joke op een mooie manier gedenken.”