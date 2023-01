Familie en vrienden organiseren manifestatie in Brussel voor Olivier Vandecasteele, die 42 wordt in Iraanse cel: “Zijn tijd raakt stilaan op”

Nathalie Vandecasteele organiseert zondag samen met familie en vrienden een manifestatie voor haar broer Olivier, die donderdag zijn 42ste verjaardag moet vieren in een Iraanse cel. Daar zit hij al bijna elf maanden onterecht opgesloten. Met de manifestatie in Brussel wil de familie een krachtig signaal afgeven. “Oliviers tijd raakt stilaan op.”

Olivier Vandecasteele zit al sinds 24 februari vorig jaar in erbarmelijke omstandigheden vast in een isolatiecel in Iran. De ngo-medewerker uit Oostduinkerke bij Koksijde werd er op verdenking van spionage opgepakt door agenten van de Revolutionaire Garde, die hem naar de beruchte Evin-gevangenis overbrachten. Zijn familie hoopte lange tijd op een hereniging met Kerstmis. Maar op kerstavond konden ze enkel bellen.

Straf nog opgetrokken

“Een symbolische datum: Olivier kwam dat sinds hij in Iran zat elk jaar thuis vieren. Kerstavond was altijd een bijzonder familiemoment”, zegt zijn zus Nathalie. Eind vorig jaar werd alle hoop echter de kop ingedrukt nadat de West-Vlaming in Iran was veroordeeld tot 28 jaar cel. Een week geleden kreeg zijn familie dan het slechte nieuws te horen dat de Iraanse overheid de strafmaat nog verder had opgetrokken: hij zou nu een gevangenisstraf hebben gekregen van in totaal veertig jaar, met daarbovenop ook nog eens 74 zweepslagen. Al werd dat volgens Nathalie nog altijd nergens officieel bevestigd. “Maar we gaan er vanuit dat die info klopt, want Olivier is eind november effectief wel voor de rechter verschenen”, zegt ze.

Vel over been

Ondertussen tikt de klok genadeloos voort. “Olivier is sinds zijn arrestatie al meer dan 25 kilo vermagerd”, zegt zijn zus bezorgd. De Belgische ambassadeur in Iran kon hem op 4 januari nog ontmoeten in zijn cel, waar hij een tijdlang in gedeeltelijke hongerstaking was. “Zelf hebben we hem voor het laatst gesproken met kerstavond. Hij zag er toen al bijna vel over been uit, en zijn gezondheid verslechtert nog met de dag verder. Ook zijn moraal is fel aangetast – misschien dus maar best dat hij zelf zijn straf nog altijd niet kent want dat zou opnieuw een zware psychologische klap voor hem zijn”, klinkt het.

“Het is maar best dat hij zijn straf nog niet kent, want dat zou weer een psychologische klap zijn voor hem” – zus Nathalie

De familie van Olivier maakt zich ondertussen steeds meer zorgen. Zeker nu een paar dagen geleden bekend raakte dat een voormalig Brits-Iraans politicus in Iran werd geëxecuteerd. “Onze regering heeft nu wel de belofte gedaan dat ze Olivier hoe dan ook zullen vrij krijgen, maar de vraag is alleen wanneer. De klok tikt en we hebben allemaal schrik dat de situatie in Iran verder zal escaleren”, zegt Nathalie. “Vandaar ook die manifestatie zondag: we willen daarmee de druk op onze regering verder opvoeren. Nog maar eens een duidelijk signaal afgeven dat de tijd echt aan het opraken is”, aldus Nathalie.

Pasmunt

De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen schaarde zich dinsdag unaniem achter een resolutie van de meerderheid waarin de Vlaamse regering wordt opgeroepen ‘alle diplomatieke middelen’ in te zetten voor de vrijlating van de West-Vlaming. Ondertussen blijft de familie zelf Oliviers onschuld uitschreeuwen.

“Hij heeft voor Dokters van de Wereld nog in Afghanistan, Mali en Niger gezeten waar hij óók in heel moeilijke omstandigheden moest werken. Hij weet dus wel wat mag en wat niet mag. Olivier was als hulpverlener gewoon de ideale pasmunt. Het maakt hem nog net iets geloofwaardiger dan de doorsnee toerist”, denkt Nathalie.

“Als ik lees ‘hij moest maar niet dit of dat’, denk ik: er zijn er niet veel die zoals Olivier hun leven zouden geven voor anderen” – zus Nathalie

De reacties op sociale media leest ze ondertussen niet meer. “Het is al pijnlijk genoeg zo. Als mensen dan zeggen van ‘hij moest maar niet dit of niet dat’, dan denk ik: er zijn er niet veel die zoals Olivier hun leven zouden geven voor anderen. Dat alleen al verdient meer dan respect. Ons leven staat ondertussen al elf maanden stil. Ook mijn job in de automobielsector staat voorlopig helemaal on hold: sinds Olivier in februari vorig jaar in Iran werd opgepakt, ben ik geen dag meer op kantoor geweest. Het is voor ons allemaal zeer moeilijk, maar we blijven erin geloven. We moeten wel.”

160.000 handtekeningen

Zondag wordt er verzameld aan het Albertinaplein, vlak naast het treinstation Brussel-Centraal. “We kregen exact een uurtje de tijd om ons ding te doen en starten stipt om 13.45 uur. Iemand van Amnesty International, familie en dichte vrienden van Olivier zullen er het woord nemen. Een goede vriendin van hem gaat er een aantal liedjes zingen en het is ook de bedoeling om zoveel mogelijk petities en affiches uit te delen, zodat Olivier gesteund kan blijven worden in alle uithoeken van het land.

De petitie werd intussen al zo’n 160.000 keer ondertekend”, zegt Nathalie. Ze hoopt op een opkomst van zo’n 1.500 à 2.000 man. “Olivier is eigenlijk donderdag al jarig, maar omdat er in de week veel mensen niet kunnen, hebben we de manifestatie dus op zondag gezet”, klinkt het.