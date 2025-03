Familie en vrienden houden serene optocht ter ere van vermoorde Srecko (25): “Papa, we lopen voor jou”

Maandagmiddag – dag op dag drie maanden geleden nadat de 25-jarige Srecko Huseini vermoord werd – hielden familie en vrienden een korte optocht tot aan de plaats waar de Oostendenaar een fatale messteek kreeg. “We willen een stem zijn voor Srecko en voor alle slachtoffers van zinloos geweld”, zeggen zijn ouders.

Dinsdagavond 17 december: Srecko maakt een tussenstop aan de nachtwinkel in de Van Iseghemlaan in Oostende. Daar loopt hij per toeval de 34-jarige R.A. tegen het lijf, een man van Tsjetsjeense origine. De twee kennen elkaar op de één of andere manier, maar er ontstaat een discussie. Tijdens die discussie haalt R.A. – de man bekende ondertussen – uit met een mes. Srecko krijgt een messteek vol in de buik. Hij strompelt nog naar de nachtwinkel aan de overkant van de straat en valt daar neer. In allerijl wordt de jongeman nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Maandagmiddag 17 maart verzamelden zo’n tweehonderd familieleden, vrienden en zelfs oud-leerkrachten van Srecko ter hoogte van Petit Paris. Samen trokken ze naar de plaats waar Srecko die fatale messteek kreeg, ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Zijn ouders liepen samen met zijn vriendin en zijn 7-jarig zoontje voorop. Borden met opschriften zoals: ‘Stop zinloos geweld. Laat niemand meer lijden. Onze engel Srecko voor altijd 25.’ Zijn zoontje droeg een bordje in hartvorm met daarop: ‘Papa, we lopen voor jou.’ Gepraat werd er de hele weg niet.

Signaal geven

Zo’n 500 meter verder, op de locatie waar Srecko vermoord werd, hield het hele gezelschap halt. Daar werden tot slot nog witte ballonnen opgelaten. “Drie maanden na zijn tragisch overlijden organiseren we een herdenkingsmars”, duiden de ouders van Srecko. “We willen in de eerste plaats zijn leven eren, maar ook bewustzijn creëren. We willen dat Oostende niet vergeet wat er is gebeurd en dat we samen een krachtig signaal geven. Dit mag niemand meer overkomen.”

“Srecko kan zelf geen wandeling meer maken met zijn zoontje”, zo gaat het verder. “Hij kan niet meer opkomen voor zichzelf. Daarom vinden wij het als gezin zo belangrijk om zijn naam te blijven uitdragen en Oostende wakker te schudden. Zinloos geweld neemt levens, verscheurt gezinnen en laat diepe wonden achter. We willen een stem zijn voor Srecko en voor alle slachtoffers van zinloos geweld.”