Familie en vrienden eren overleden Simon (22) met King’s Cup: “Het voelt alsof Simon er weer even bij is”

Vijf jaar na de dood van Simon Dequeker (22) eren zijn vrienden de Poperingenaar voor het tweede jaar rij met het recreatief voetbaltornooi King’s Cup. De opbrengst gaat weer naar initiatieven die mentaal welzijn bij jongeren ondersteunen. “We moeten de keuze die Simon gemaakt heeft respecteren”, zeggen zijn ouders Freddy Dequeker (72) en Marianne Storme (57).

“Simon was zo veel tegelijk”, vertelt moeder Marianne Storme. Ze is uitbaatster van kledingboetiek Hermes in Ieper. “Hij was goedlachs en had veel vrienden, maar over zijn problemen kon hij niet praten. Hij stond altijd klaar voor vrienden om plezier te maken, om te luisteren, om raad te geven. Maar zelf kon hij niet onder woorden brengen hoe hij zich voelde. Hij was zeer intelligent en vond moeilijk mensen die op dezelfde golflengte zaten.”

Simon werd geboren op 25 april 1995. Hij had twee zussen Emilie en Elien. “Het was zijn grote droom om F16-piloot te worden. De zware selectieproeven had hij al doorstaan en hij was de opleiding in de militaire school gestart. Het zag ernaar uit dat hij die grote droom zou kunnen waarmaken, maar na twee jaar vliegen kreeg hij het nieuws dat hij niet geschikt was om de opleiding verder te zetten. Zijn reactievermogen bleek niet snel genoeg. Dat was een zware klap voor hem, waarop hij besloot om niet meer verder te studeren”, vertelt vader Freddy Dequeker.

Dankbaar

Het gevoel dat niemand hem begreep, nam de bovenhand. “Hij had professionele begeleiding en mede door zijn vrienden besloot hij in Gent een opleiding tot industrieel ingenieur te volgen. Ondanks alles bleef het moeilijk voor hem. De druk die hij zichzelf oplegde, woog zwaar”, zegt Marianne.

“Zijn hulpvaardigheid en openhartige manier van omgaan met mensen zorgden ervoor dat iedereen een speciale connectie had met hem. Simon was de lijm tussen heel veel vrienden”, vertelt Ewoud Laleeuw (26). “Simon kon je het gevoel geven dat je hem al jaren kende, ook al was dat niet het geval. Hij straalde warmte uit. Als vrienden kijken we nu op een andere manier naar elkaar, want verdriet verbindt ook. Ondertussen kijken we met veel dankbaarheid terug. We zijn dankbaar dat Simon er was en dat we elkaar hebben.”

“Een plaats kan je zo’n gebeurtenis niet geven, maar ik heb het wel aanvaard”

De jongeman besloot op 6 februari 2018 zijn eigen leven te nemen. Simon overleed drie dagen later. Zijn ouders stemden in met orgaandonatie. Het blijft een gitzwarte periode voor familie en vrienden. “Het nieuws sloeg bij velen in als een bom. Hij was actief in de lokale politiek en als speler en trainer bij voetbalclub KFC Poperinge. Daardoor was hij door heel wat mensen gekend. We wisten dat hij het moeilijk had en we wisten dat hij hulp kreeg, maar we wisten niet hoe ernstig de situatie was. Simon was ‘speciaal’. Hij straalde warmte en plezier uit. Voor ons was dat speciale altijd positief. Maar hoe wij dat aanvoelden, zo ervaarde hij jammer genoeg niet altijd”, aldus Ewoud.

Magische dag

“Als mama besefte ik hoe diep het bij Simon zat”, vervolgt Marianne. “Ik zag en voelde dat, maar we wisten niet hoe we hem konden helpen. Dat is een heel machteloos gevoel. Een plaats kan je zo’n gebeurtenis niet geven, maar ik heb het wel aanvaard. We moeten Simon zijn keuze respecteren. Het doet deugd als vrienden van Simon af en toe over de vloer komen. Het is leuk om nieuwe dingen over Simon te ontdekken, ook al worden nieuwe anekdotes steeds schaarser. De lijn tussen verdriet en plezier wanneer ik aan Simon denk is fijn. Dat hangt af van dag tot dag. Het voetbaltornooi King’s Cup, dat vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd, was dan weer een magische dag met heel wat vrienden van Simon. We hebben gelachen, gehuild, gedanst, gezongen… Simon besefte waarschijnlijk niet hoeveel hij betekende voor heel wat mensen.”

King’s Cup

Een groepje vrienden van Simon organiseert, samen met Marianne en Freddy, op zaterdag 20 mei de tweede editie van King’s Cup ter ere van Simon. Een voetbaltornooi op de stedelijke sportzone van Poperinge, voor zowel mannen- als vrouwenteams. “Vorig jaar hadden we 24 mannenploegen en acht vrouwenploegen. Er kon 6.000 euro geschonken worden aan Rode Neuzendag. Ook dit jaar wordt de opbrengst integraal aan het goede doel geschonken”, legt Ewoud uit. “Dit keer kozen we er wel voor om lokale goede doelen te selecteren. Het Poperingse OverKop-huis in de Komstraat werd gekozen, dat is een plek waar jongeren ongedwongen binnen en buiten kunnen lopen. Ook vzw ’t Schildpad werd gekozen, een psychotherapiepraktijk en vzw die zich inzet voor het emotioneel en mentaal welzijn van jongeren in Poperinge.”

King is een bijnaam die Simon zichzelf gaf. Dat gebeurde na een avondje stappen. Hij had die avond aangegeven dat hij ‘King’ was en toen hij samen met zijn groep vrienden later iemand voorbij zag lopen met een kroontje, zorgde dat voor de nodige hilariteit. “Ondertussen zijn er al 40 ploegen ingeschreven. Sommigen nemen het tornooi ernstig, maar King’s Cup is meer dan een voetbaltornooi. Zelf kon ik vroeger niet over mijn gevoelens praten, maar King’s Cup heeft mij daarbij geholpen”, zegt Ewoud.

Helend

“Wij halen kracht uit King’s Cup. Het vraagt veel tijd en energie, maar het werkt helend. Vorig jaar voelde het alsof Simon er was”, vertelt Marianne. “We willen een taboe doorbreken, want op psychische problemen rust nog altijd een taboe. Praten over problemen valt veel mensen moeilijk, maar hoe cliché het ook klinkt: praten helpt. Iemand uit Simons vriendenkring vertelde me dat ze, sinds Simons overlijden, op een andere manier vragen aan elkaar hoe het gaat. Het antwoord is meestal gewoon ‘ça va’ maar oprecht eens vragen hoe het gaat, doet veel. Op de uitvaart van Simon vroegen we geen bloemen of kransen, maar wel om geld te storten aan Rode Neuzendag opdat jongeren met psychische problemen misschien op die manier konden geholpen worden. Als we maar één gezin of één iemand kunnen redden van wat ons overkomen is, dan is onze missie geslaagd.”

Dit jaar kunnen maximum 32 mannenploegen en maximum 12 vrouwenploegen aantreden op King’s Cup. “Nog tot en met maandag 8 mei kan er ingeschreven worden. Er kunnen nog twee mannen- en twee vrouwenploegen inschrijven, maar iedereen is welkom. Zowel mensen die Simon kenden als mensen die Simon niet kenden. Mensen die steun of kracht kunnen halen uit King’s Cup en het idee erachter, zijn ook van harte welkom”, zegt Marianne. “Na het tornooi volgt er nog eten, drank, dans, muziek…. De afterparty wordt in samenwerking met Highlight Festival georganiseerd. King’s Cup kan gerealiseerd worden mede door de ondersteuning van heel wat partners en stad Poperinge”, besluit Ewoud.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.