Familie en KSA-vrienden organiseren Koart’n voor Emil die twee jaar geleden overleed

Op 26 januari was het twee jaar geleden dat Emil Claeys uit het leven stapte. Zijn ouders en vrienden van KSA Izegem organiseren eind maart een kaartweekend voor Emil, die zelf een fervent kaarter was. De opbrengst van het weekend gaat naar een goed doel dat Emil nauw aan het hart lag. Iedereen is welkom op Koart’n voor Emil in de lokalen van KSA.

Emil Claeys is de zoon van Bart Claeys en Caroline Kerckhof en de zus van Mathilde. Op 26 januari 2021 overleed Emil, maar vergeten is hij helemaal niet. “We praten elke dag over Emil en dat doet deugd”, beginnen Bart en Caroline. “De tijd gaat voorbij, maar er blijft natuurlijk een enorm gemis in ons leven. Daarmee omgaan is niet gemakkelijk, maar we krijgen gelukkig heel veel steun van familie en vrienden.” En goede vrienden, die had Emil zeker. “De KSA-bende komt hier regelmatig op bezoek. Zijn goede vrienden Leonard Bulckaert en neef Simon Kesteloot kwamen de laatste weken elke dinsdag langs en dat blijven ze tot op vandaag nog doen, dat is altijd heel fijn. Emil was heel erg begaan met de KSA Izegem en hij hield er een hechte vriendengroep aan over,” vertelt mama Caroline. “We zijn heel dankbaar dat we zijn vrienden ook bij ons thuis mogen ontvangen. Ze zijn hier altijd welkom.”

406 for Suzanne

Vorig jaar organiseerden de familie en de KSA’ers een wandeling voor Emil en twee anderen. “Het evenement van toen kaderde in een groter geheel en kreeg de naam 406 for Suzanne, een initiatief van Karel Van Eeckhout ter nagedachtenis aan zijn zus Suzanne. Karel was zelf een vriend van Emil en zo sprongen wij mee op die kar. Het werd een prachtige dag ondanks het verschrikkelijke weer. We zagen mensen die van heel ver kwamen om Emil te herdenken en verhalen over hem op te rakelen. Dat was hartverwarmend”, vertellen Bart en Caroline. “In volle coronatijd konden we geen begrafenis houden. Die dag kon iedereen afscheid nemen van Emil.”

Kaarten op zak

Dit jaar wilden zijn vrienden opnieuw iets organiseren ter nagedachtenis van Emil. “We staken de koppen bijeen. Zij wilden graag opnieuw iets organiseren en wij zagen dat als ouders zeker zitten. Het is mooi om te zien dat Emil zo stenen blijft verleggen”, klinkt het. “We praatten over zijn passies en Emil was verzot op kaarten. Hij leerde het destijds waarschijnlijk bij meme en pepe. Als hij ergens met vrienden zat, ging hij al snel tellen of er nog drie anderen zin hadden om een kaartje te leggen. Hij had ook altijd een boek kaarten bij zich. Ik vond heel vaak kaartspelen in zijn rugzak of zijn broek”, lacht mama Caroline.

Emil leerde vzw Daktari kennen tijdens zijn stage in Oeganda. © (gf)

De kaarting gaat door in de lokalen van de KSA in de Meensestraat, Emils tweede thuis. “Iedereen is van harte welkom. Of je nu graag kaart of gewoon liever eentje komt drinken of iets knabbelen, iedereen is uitgenodigd”, weten Senne Dewitte, Dario Van Fleteren en Jan Claeys, KSA-vrienden van Emil. Samen met nog andere KSA’ers leiden zij het evenement in goede banen. “Kaarten kan voor 1,5 euro per persoon of 6 euro per tafel. We kaarten voor een vijftal producten waar Emil van hield. Zo is er onder meer speculoospasta, preparé van slager Bart Vanthuyne en Chouffe. Voor elk wat wils dus, maar stuk voor stuk lekkers dat Emil echt kon appreciëren.”

Vzw Daktari

De opbrengst van de kaarting gaat volledig naar het goede doel. “Het is helemaal niet onze bedoeling om winst te maken met de kaarting. Daarvoor doen we het helemaal niet”, oppert Dario. “We willen Emil gewoon herdenken en iets doen wat hij zo graag deed en waar hij enorm zou van genieten. Dan is een kaarting wel hét ideale ding, denk ik. Al het geld dat we bij elkaar krijgen, gaat integraal naar het goede doel. We schenken alles aan vzw Daktari, dat is een project in Afrika dat Emil nauw aan het hart lag. Hij ging op stage zelf aan de slag in een ziekenhuis in Oeganda en daar leerde hij het project kennen. Hij was er erg door begeesterd. Vorig jaar konden we een mooi bedrag schenken aan de vzw en we hopen dat dit jaar ook te kunnen doen.”

Gedenksteen

De KSA-vrienden missen Emil nog elke dag. “Bijna iedereen die momenteel lid is van KSA kende Emil, dus we praten nog heel vaak over hem. De nieuwe gebouwen waar we al een tijdje onze intrek namen, doen ons ook heel erg aan hem denken. Emil was er heel bezorgd over. We hebben in ons gebouw een mooie hoek voor hem voorzien met een prachtige gedenksteen die Bart Werbrouck maakte. We vergeten hem nooit.”

De familie en vrienden hopen op een mooie opkomst. “We kaarten op vrijdag 31 maart vanaf 18 uur en op zaterdag 1 april van 16 uur in de lokalen van KSA in de Meensestraat. Wie niet vrij is dat weekend, maar toch graag een steentje bijdraagt, kan dat door een gift voor het project te storten op BE 57 7370 6707 4735. We hopen een mooi bedrag te kunnen afgeven”, besluit de vriendengroep.