Familie Demeyer plaatst al ruim 65 jaar kerstster op kerk: “Elke nieuwe generatie houdt de traditie in stand”

Al vier generaties wordt de verlichte kerstster door het geslacht Demeyer met veel plezier op de Sint-Petruskerk in de Juliaan Claerhoutstraat in Kaster geplaatst. “Er spreekt nog niemand van te stoppen”, zegt Stefaan Demeyer (58). “Zolang er Demeyers blijven komen, zal de ster gehangen worden.”

“Het is van voor mijn moeder getrouwd was”, vervolgt Stefaan Demeyer. “Haar schoonvader Jules Demeyer zaliger, die timmerman was, is ermee begonnen ergens in het jaar 1955. Het was mijn vader Daniël Demeyer zaliger die de ster uittekende en de smid die hier vlakbij woonde, laste de ster. Het was Jules die met mijn vader de ster ging ophangen vanuit de kerktoren. In die tijd werd er veel voor de kerk gedaan.”

Vierde generatie

Toen Jules Demeyer overleed, zette Daniël Demeyer de traditie verder met een buur. “Wij waren nog te klein toen”, vertelt Stefaan. “En nu hang ik de ster met mijn broer Kris Demeyer (54). De vierde opvolgende generatie, de zoon van Kris, Thomas Demeyer (26) en de zoon van Stefaan, Jarne (22), gaan mee om te helpen” zegt Stefaan.

De familie Demeyer woont sinds 1901 in de Butsegem. “We wonen nog altijd op dezelfde hoek als waar mijn overgrootvader Octaaf Demeyer gevestigd was”, schetst Stefaan. “Er spreekt nog niemand van te stoppen, dus zolang er Demeyers blijven komen, zal de ster gehangen worden.”

Katrol

In de Sint-Petruskerk leidt een trap naar de toren van waaruit via een ladder de ster op haar plaats getrokken wordt. “Via een katrol wordt de ster omhoog gehesen”, legt Stefaan uit.

“We lopen boven de klokken en een kabel trekt de ster omhoog. Van de eerste zondag van de advent tot na Driekoningen schittert ze dan aan de kerktoren. Daarna wordt de ster weer elf maanden opgeborgen.”

“Met nog steeds evenveel vreugde gebeurt het ophangen van de ster elk jaar opnieuw”, besluit Stefaan trots. “Al vier generaties lang.”