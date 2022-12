Familie de Mûelenaere terug naar roots in Ardooie

Historicus en gewezen gemeentesecretaris Lucien Van Acker was gastheer voor de familie de Mûelenaere. Van Acker (94) is verwant aan de familie via wijlen zijn echtgenote. En omdat hij een artikel schreef over de gewezen bewoners van de Ardooise bibliotheek vond hij nu het moment geschikt om zijn familie er rond te leiden.

Het gebouw waar de gemeentelijke bibliotheek gevestigd is wordt huis de Mûelenaere genoemd. Het is een beschermd classicistisch herenhuis dat in 1834 gebouwd werd in opdracht van Charles van Dorpe, chirurgijn en oudgediende in het leger van Napoleon, maar was eigendom van de familie de Jonghe d’Ardoye. In 1851 werd de woning in vruchtgebruik gegeven aan Felix de Mûelenaere, notaris in Koolskamp. In 1871 werd het vruchtgebruik overgedragen aan olieslager Cloet.

Dokter

In 1878 kwam de woning in handen van Conrad de Mûelenaere die er als dokter in 1884 effectief ging wonen. In 1920 nam zijn zoon Georges de Mûelenaere de zaak over en ook hij was dokter. Tot 1939 oefende hij er zijn praktijk uit. Het pand bleef in de familie tot de gemeente Ardooie het in 1980 aankocht. Na renovatie werd in 1991 de gemeentelijke bibliotheek er ondergebracht.

Voor de talrijk aanwezige leden van de familie de Mûelenaere bracht Lucien Van Acker een rijk gestoffeerde uiteenzetting over de voorvaderen. Alles valt nog eens na te lezen in het jaarboek van de heemkundige kring. (JM)