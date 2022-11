Familie Coudenys klinkt op nieuwe straatnaam en 75 jaar traditie: “Onze jaarlijkse reünies zijn een familiaal unicum”

Tijdens hun jaarlijkse reünie had de familie Coudenys twee redenen om feestelijk het glas te heffen. Al driekwart eeuw houden de nakomelingen van Alphonse Coudenys de traditie om op 11 november samen te komen. Ze vierden dit jaar ook de nieuwe straat die de naam van hun stamvader en ambachtsman draagt.

De nieuw aangelegde gemeenteweg die, op een boogscheut van de kerk, de Rembertstraat met de Bezembinderstraat verbindt, loopt langs de achtertuinen van de handelszaken van de familie Coudenys, een naam die al generaties een begrip is in Veldegem. ‘De Coudenys-reke’ was in de lokale volksmond de noemer voor de zes naast elkaar liggende winkels en werkplekken waar Alphonse, en later de meeste van zijn zonen, hun zelfstandige ambachten uitoefenden. Het vakmanschap begon met stamvader Alphonse Coudenys, die in het Veldegem van de jaren rond 1900 barbier, klompenmaker en schilder was. Met zijn vrouw en hoedenmaakster Maria telde het gezin zes zonen en twee dochters: Laurent, Odiel, Jozef, Maurice, Germain en Julien, en Georgine en Jeanette.

De etalages van drie Coudenys-telgen die van die zoons afstammen, vormen nog steeds het straatbeeld van de Koning Albertstraat. Er is de zaak van fotografen Jef, Lieven en Hilde, de schilders- en decoratiewinkel van Chris, en ‘t Caeshuys van de jongere Chris Coudenys.

bistro en bruine kroeg

Dat laatste pand ademt nog steeds één van de ambachten van de familie. Een vergrote zwart-witfoto van de klompenmakerij en een aantal werktuigen prijken in het vroegere atelier waar vanaf januari de bistro en bruine kroeg ‘t Schoekot opent. De dialectnaam duidt op het vak van schoenmakers Germain, Lionel en Jurgen.

Alphonse’ kleinzoon Alfred, zoon van Maurice, kreeg op 11 november voor de 75ste onafgebroken reünie een groot deel van de familie Coudenys andermaal verenigd. Zelfs corona hield hen tijdens de vorige edities niet tegen, om langs digitale weg samen te vieren. Al 75 jaar viert de in Veldegem gewortelde familie Coudenys de familieband en het vakmanschap van toen en nu. De reünies zijn samen met de commerciële traditie in Veldegem een familiaal unicum. “In de pionierstijd van Veldegem mag grootvader Alphonse bij de eerste en toonaangevende middenstandsfamilies van het dorp gerekend worden. Alphonse’ zoon Maurice werd in 1936 fotograaf. Zijn broer Germain bracht het tot schoenmaker en runde een drukbeklante schoenwinkel. Broer Julien werd in Alphonse’ sporen schilder. Zijn zoon Chris zet nog steeds de zaak voort. Een andere tak van onze familie oefende in Veldegem het vak van schrijnwerker en meubelmaker uit. Zowel in handel als tewerkstelling droegen zij allen hun steentje bij tot de welvaart van het opbloeiende Veldegem. Hilde Coudenys nam het initiatief om bij de gemeente de nieuwe straatnaam te bekomen, en is door de familie plechtig benoemd tot meter van de Alphonse Coudenysstraat. Onze familie heeft dit jaar twee waardige redenen om te vieren: reeds 75 jaar lang reünie op 11 november, en de straat die de naam van pionier Alphonse Coudenys draagt.” (HV)