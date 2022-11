Familie Coudenys klinkt op nieuwe straat in Zedelgem en 75 jaar traditie

Volgens onafgebroken traditie vierde de familie Coudenys op 11 november opnieuw hun jaarlijkse reünie. In ‘t Caeshuys, de zaak van Chris Coudenys, hieven ze ook het glas op de dit jaar nieuwe achterliggende straat die de naam van stamvader Alphonse draagt. Het gemeentebestuur koos de familie vanwege hun bloeiende handelszaken die in de wijde streek een begrip zijn.

Sta met je rug naar de kerk van Veldegem, wandel 100 meter vooruit langs de Rembertstraat en sla rechtsaf de nieuwe Alphonse Coudenysstraat in. Deze weg die de Rembertstraat met de Bezembinderstraat verbindt, loopt langs de achtertuinen van enkele handelszaken die al generaties een begrip zijn in Veldegem.

De etalages van drie Coudenys-telgen blijven nog steeds de Koning Albertstraat sieren: de zaak van fotografen Jef en Lieven, de schilders- en decoratiewinkel van Chris, en ‘t Caeshuys van de andere Chris. In dat laatste pand opent weldra ook de bistro en bruine kroeg ‘t Schoekot. Die naam zinspeelt op het ambacht van schoenmakers Germain en later Lionel, de vader van zaakvoerder Chris.

‘De Coudenys-reke’ was in de lokale volksmond de noemer voor de handelszaken van Alphonse en de zelfstandige ambachten van de meeste van zijn zonen Veldegem. Naast elkaar en schuin tegenover de kerk, tegenover de lagere school, is het al sinds 1947 de jaarlijkse plaats van afspraak om op 11 november de familieband te vieren. Het vakmanschap begon met stamvader Alphonse Coudenys, die in het Veldegem van de jaren rond 1900 barbier, klompenmaker en schilder was. Met zijn vrouw en hoedenmaakster Maria had hij zes zonen en twee dochters. Alphonse kleinzoon Alfred verenigt al 35 jaar lang de in Veldegem gewortelde familie Coudenys, al 75 jaar onafgebroken.

Familiaal unicum

“De reünies en de commerciële traditie zijn in Veldegem beslist een familiaal unicum”, noemt Alfred het. “In de pionierstijd van Veldegem mag mijn grootvader Alphonse bij de eerste en toonaangevende middenstandsfamilies van het dorp gerekend worden. Alphonse zoon Maurice, mijn vader, werd in 1936 fotograaf. Zijn broer Germain bracht het tot schoenmaker en runde een drukbeklante schoenwinkel. Broer Julien werd in Alphonse sporen schilder. Zijn zoon Chris zet nog steeds de zaak voort.

Een andere tak van onze familie oefende in Veldegem het vak van schrijnwerker en meubelmaker uit. Zowel in handel als tewerkstelling droegen zij allen hun steentje bij aan de welvaart van het openbloeiende Veldegem. In ‘t Caeshuys heeft de familie met het diner dit jaar twee waardige redenen om het glas te heffen: 75 jaar lang familiereünie en de straat die achter de Coudenys-tuinen de namen van pionier Alphonse draagt.”

