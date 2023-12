Familie Buyse wint puzzelkampioenschap

De jonge garde van JongeHelden bokste de familiedag van de Gezinsbond in elkaar: stoverij met frieten, gepaste muziek en het puzzelkampioenschap. Net als vorig jaar gingen Mieke Desplenter, Peter Buyse, Elisa Buyse en Bram Schepens met de overwinning lopen. Elisa is trots. “Als kind maakte ik al graag puzzels, maar het duurde tot corona tot ik ze zelf bestelde. Het werd een leuk tijdverdrijf.” De familie vormde een team van vier met de mama en papa die de stukjes omdraaiden, vriend Bram werkte aan de gezichten en Elisa bouwde eerst de rand. “Het was vooral heel plezant.” (HV/foto HV)