Familie Buyse blaast verzamelen in het Achterhuis

Afgelopen vrijdag kwam de familie Buyse die afkomstig is uit de De Meesterstraat op ’t Hof van ’t Henneken samen. Organisator Pascal Buyse (zittend op de foto) vertelt: “Ik ben de jongste van zeven kinderen van Julien Buyse en Laura Speybrouck die in de De Meesterstraat woonden. We waren thuis met vier dochters (Rosa, Paula, Noella en Anna) en drie zonen (Gaston, Daniel en ik). Ik ben er nu 77 en de enige van de kinderen die nog in leven is. Er is ook nog Nicole Pennewaert (88), de weduwe van mijn oudste broer Gaston die in Chaudfontaine woont. Maar Nicole en haar zoon Didier moesten vrijdag niet de verste verplaatsing maken. Die was weggelegd voor de andere zoon van Nicole, Filip, die met zijn vrouw Carey en kinderen in Texas woont. Filip en Carey zijn nu voor een drietal weken in België.”

“Voor die gelegenheid hebben we een familiereünie op het getouw gezet voor alle neven en nichten. We hebben het Achterhuis bij zaal Don Bosco afgehuurd. Deze zaal is gelegen vlakbij de De Meesterstraat, waar het ouderlijk huis van de familie Buyse zich nog steeds bevindt. We hebben geprobeerd om het huis nog even te bezoeken maar dat bleek niet mogelijk. Dat kon de pret niet drukken want we hebben een gezellige familieavond beleefd.” (PS/gf)