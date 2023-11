Familie Boury kan voor het eerst de feestdagen in familiekring vieren:“Restaurant sluit voor het eerst”

Was de voorbije jaren de kerstperiode voor Inge Waeles en Tim Boury steevast een drukke periode dan wordt het nu toch iets anders. Het driesterrenrestaurant sluit tijdens de kerstvakantie de deuren. Voor het eerst kan de familie Boury de feestdagen in familiekring beleven. Al geldt dat niet helemaal voor Inge.

“Het is de allereerste keer dat het restaurant zal gesloten zijn tijdens de eindejaarsdagen”, begint Inge Waeles, echtgenote van sterrenchef Tim Boury en mama van Félice (14) en Anaëlle (bijna 12). “We werken tot en met 23 december en dan gaat het restaurant dicht tot na de kerstvakantie. We hebben anderhalve dag nodig om op te starten en ontvangen onze gasten opnieuw vanaf woensdag 10 januari.”

“Het worden inderdaad traditionele feestdagen zoals we die vroeger hebben gekend. Op kerstavond gaan we vieren bij de ouders van Tim in Heuvelland. Ja, dat wordt een gezellige avond. Op Kerstdag zelf gaat het dan richting Diksmuide om te feesten. Mijn vader heeft ons reeds allemaal opgeëist nu we niet moeten werken.” (lacht)

Kalkoen voor het team

“De vorige jaren waren echter ook leuk voor ons en het team. We werkten op kerstavond en op kerstdagmiddag en we vierden daarna zelf feest met kalkoen en hapjes met het hele team. Dat hebben we een klein beetje veranderd. We vieren het kerstfeest nu met het team op verplaatsing in de maand december. We zijn al bij Madame Cocotte geweest en vorig jaar waren we te gast bij Gastro Henri. We proberen ons eigen kerstfeest altijd in Roeselare te houden.”

“We kijken echt wel uit naar die twee weken vakantie. Dat geeft ons zeker de tijd om de batterijen op te laden. Het is niet zo dat er niets gebeurt op restaurantniveau in die periode. Maar laat ons zeggen dat we nu een week kunnen recupereren en zaken doen met ons gezin en dat we een week hebben om kleine werkjes op te knappen en dingen voor te bereiden in het restaurant en de keuken.”

“Neem daar nog bij dat we twee pubers in huis hebben die graag inzetten op beleving. (lacht) Anaëlle is er bijna twaalf en Félice is veertien jaar en die meisjes zitten vol energie. Het kan dus best wel eens druk worden. Eens gaan bowlen en andere actieve vrijetijdsbestedingen zullen er zeker bij zijn.”

Opnames Masterchef

“Al moet ik toegeven dat het nu vooral Tim zal zijn die de ideale papa zal zijn en voor onze dochters zal zorgen. In de kerstvakantie moet ik immers naar Londerzeel voor zes volledige draaidagen van de tweede reeks van Masterchef. Meestal vertrek ik al op de vooravond van de draaidag. In mijn hotel overloop ik dan het script van de volgende dag vooraleer te gaan slapen. De volgende dag ben ik dan goed uitgerust en heb ik geen filestress. Anderzijds is het voordeel van opnamedagen in de kerstvakantie dat men mij niet of minder zal moeten missen in het restaurant.”

Leuke kerstliedjes

“Er zal zeker nog genoeg tijd overblijven om de Roeselaarse kerstmarkt te bezoeken. We zijn hier ondertussen goed ingeburgerd en hebben een mooie vriendenkring opgebouwd. De kerstmarkt op zich zullen we misschien niet zo lang bezoeken, ik vermoed dat het snel richting kerstchalets zal gaan. (lacht) Het voordeel van de kerstmarkt is dat die lang open is en er geen strikte timing is. Je komt en je gaat wanneer het je uitkomt. En dan die kerstliedjes die je overal hoort! Superleuk toch?”

“Natuurlijk luisteren we ook thuis naar kerstliedjes. Onze favoriet? Niet moeilijk hé, dat is hét kerstlied bij uitstek: All I want for Christmas van Mariah Carey. We laten dat zelfs horen tijdens de voorbereidingen in de restaurantkeuken. Anders weerklinkt daar vaak hardcore maar op die momenten mag het iets zachter. In het restaurant zelf laten we Mariah Carey niet zingen, neen.” (lacht)

“Het is ondertussen volop de tijd van het jaar hé. De kerstboom staat al van half november bij ons thuis en in het restaurant. We bouwen dus langzaam op naar een Merry Christmas and a Happy New Year!” (Peter Soete)