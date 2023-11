Familie Bonte zamelt noten in voor het goede doel

Noten verzamelen voor het goede doel! Het is het aparte initiatief waarmee de familie Bonte uit Komen wil meewerken aan een betere en vooral eerlijkere maatschappij. Walnoten kunnen er worden binnengebracht, waarna ze tot olie worden verwerkt. Die olie wordt dan weer verkocht door liefdadigheidsorganisaties.

De herfst is volop in het land en de winter komt al om de hoek loeren. Naast bladeren die van de bomen vallen, zijn overal rond ook noten te vinden. “Het is onze dochter die met het gekke idee van de noten op de proppen kwam!” Bernard Bonte (63) en Annemie Van Hecke (59) hoorden op die manier voor het eerst van het ‘Crac Noix’ project. “Onze dochter werkt in een rust- en verzorgingstehuis en is erg sociaal geëngageerd. Zo hoorde ze ook van het project Crac Noix. Het concept is erg eenvoudig maar kan toch heel wat mensen gelukkig maken. Liggen er noten op de grond in je tuin of op de stoep? Raap ze op, verzamel ze en breng ze naar hier. Aan onze deur staat een verzamelbak waarin alles kan worden uitgegoten, zodat de noten aan een nieuw en vooral sociaal leven kunnen beginnen.”

Van zodra de vruchten in de bak terecht komen, wordt de coöperatieve CERA ingeschakeld. “Zij komen alles op regelmatige tijdstippen ophalen. Van de vrucht zelf wordt olie gemaakt, de buitenkant wordt dan weer gebruikt om te versieren of te verwerken in allerlei decoratieve dingen. Het fijne aan dit alles is dat nagenoeg alle arbeid zal worden uitgevoerd door mensen met zowel lichamelijke als mentale beperkingen. Al te vaak worden ze door de maatschappij afgeschreven maar dankzij Crac Noix bewijzen we het tegendeel. Zowel de olie als de decoratieve peulen worden op verschillende markten verkocht en de opbrengst wordt dan weer gebruikt voor het organiseren van allerlei activiteiten. Om 500 milliliter aan olie te verkrijgen, is ongeveer 1 kilogram aan vruchten nodig. Om die kilo te verkrijgen moeten we niet minder dan 5 kilogram aan noten zien te verzamelen. We hopen dan ook dat we op de medewerking van iedereen kunnen rekenen om zo een mooie hoeveelheid aan CERA te kunnen schenken.”

De verzamelbox van Crac Noix staat opgesteld aan boerderij Bonte in de Waastensteenweg.