Familie Boeve-Vermeire uit Avekapelle viert feest met 164 aanwezigen

Annette Douchy en haar echtgenoot Norbert Boeve organiseerden op zondag 1 oktober een groot familiefeest in zaal Kerkepanne in Koksijde. Annette en Norbert organiseerden reeds een zestal keer deze reünie, maar denken er stilaan aan om de organisatie door te geven aan jongere familieleden. De roots van deze familie ligt in Avekapelle bij Veurne, waar Kamiel Boeve huwde met Madeleine Vermeire. Hun huwelijk werd gezegend met tien kinderen, waarvan er twee vroeg stierven. Er kwamen 27 kleinkinderen en nu zijn er reeds 54 achterkleinkinderen en een 60-tal achter-achterkleinkinderen in de familie. Gilberte Boeve, één van de tien kinderen, is bijzonder fier op een vrouwelijk vijfgeslacht. Momenteel zijn er nog drie kinderen (Marie-Louise, Gilberte en Norbert) van de tien in leven, allen boven de tachtig jaar, alsook drie partners. Annette en Norbert hopen van harte dat deze mooie familietraditie door de jonge generatie wordt verdergezet. (JTV/foto JTV)