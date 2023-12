Familiaal minivoetbaltornooi in Rollegem terug van weggeweest

Na vijf jaar pauze vindt opnieuw een familie-minivoetbaltornooi plaats in Sportcentrum Weimeersen. Op 29 en 30 december gaan acht families de strijd aan om de wisselbeker te bemachtigen.

Het traditionele minivoetbaltornooi bestaat al meer dan veertig jaar. Jozef Debels was achttien jaar uitbater van de cafetaria van Sportcentrum Weimeersen en organiseerde het tornooi even lang. Daarna nam zijn schoonzoon Jean-Marc Galloo (58) de fakkel over: “Zelf heb ik ook achttien jaar lang aan het roer gestaan van de cafetaria en ik heb het tornooi met plezier verdergezet.” Vijf jaar geleden veranderde Jean-Marc van werk. Hij ging aan de slag als conciërge bij brouwerij Omer Vander Ghinste, waardoor het familietornooi enkele jaren niet meer doorging. De Rollegemnaar voelde het weer kriebelen om de traditie verder te zetten. “Ik heb het altijd gemist. Met het tornooi brengen we mensen samen en er ontstaan daar mooie banden. Mijn dochter Nora speelt ook minivoetbal, waardoor ik nog meer de goesting voelde om de traditie te herrijzen”, vertelt Jean-Marc.

Grote interesse

Deze editie valt de organisatie niet alleen op de schouders van Jean-Marc. Hij trommelde Emmanuel Labarque en Patrick De Spiegeleir op om het werk te verdelen. “Vroeger namen zij deel aan het tornooi. Emmanuels kinderen spelen samen met Nora minivoetbal en Patrick is mijn schoonbroer”, klinkt het bij Jean-Marc. Omdat het tornooi terug van weggeweest is, beginnen ze met een lijst van acht ploegen met telkens acht deelnemers. Volgend jaar hopen ze het tornooi uit te breiden naar de traditionele driedaagse. De organisatoren voelen dat de kans groot is dat dat het geval zal zijn. “De plaatsen voor deze editie zijn al uitverkocht. Veel families lieten ook al weten dat ze volgend jaar met plezier zich weer zullen inschrijven, maar dat ze nu al eindejaarsplannen hadden. Het smaakt dus naar meer”, aldus Jean-Marc. (SV)