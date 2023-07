FairTradeGemeente Kortrijk zoekt jonge acteurs voor online campagne

De werkgroep ‘Faire Gemeente Kortrijk’ is op zoek naar geëngageerde jongeren uit Kortrijkse verenigingen met een hart voor het LEF-principe (Lokaal, Ecologisch en Fair) voor een online campagne die tijdens de ‘Week van de Fair Trade’ van 4 tot en met 14 oktober over de stad, de deelgemeenten en sociale media zal verspreid worden. “We zoeken jongeren die graag voor de camera staan en graag deze duurzame boodschap helpen uitdragen!”

‘Faire Gemeente Kortrijk’ is een werkgroep waarin organisaties en vrijwilligers streven naar een duurzame stad Kortrijk. Ondernemingen, producten en personen die begaan zijn met het LEF-principe worden jaarlijks naar aanleiding van de Week van de Fair Trade door de werkgroep in de kijker gezet. Dit jaar organiseren ze in opdracht van Enabel, het ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering, een grootschalige online campagne die zich focust op jongeren tussen 12 en 30 jaar.

Campagne

“De online campagne wordt op touw gezet met een professionele filmploeg en een ondersteunend, wervend scenario dat het belang van faire, ecologisch verantwoorde en lokale producten onderstreept. Radio Quindo zal deze campagne filmen en monteren. Nu zijn we nog op zoek naar een cast om een tof, divers en jong imago aan eerlijke handel te linken. Er wordt geen verloning voorzien, maar ze worden op de filmdag wel goed gesoigneerd”, licht Anaïs Loobuyck toe, educatief medewerker bij Oxfam Wereldwinkel Kortrijk. “De campagne wordt op sociale media verspreid en in stadsgebouwen zoals de bib, Budascoop en OCMW uitgezonden, maar ook op de campussen van de hogescholen in Kortrijk. Om zo jongeren bij te brengen wat Fair Trade betekent en inhoudt.”

Duurzaam product

Jongeren en/of jongerenwerkers uit diverse Kortrijkse verenigingen worden uitgenodigd om deel te nemen als acteurs. De bedoeling is dat de deelnemers vertellen wat een bepaald duurzaam product betekent voor hen persoonlijk of voor hun organisatie. “Elke persoon of groep komt voor 3 à 4 seconden in beeld. Ze vangen een product waarop ze vertellen wat het voor hen betekent in één of meerdere kernwoorden. In het filmpje mag er gerust ook wat humor aan te pas komen. Vervolgens werpen ze het product terug naar de camera en komt er een andere groep in beeld. Net alsof je het naar elkaar werpt”, aldus Anaïs.