Fair Trade Trekkersgroep Knokke-Heist zoekt social media vrijwilliger met passie

Knokke-Heist is een Fair Trade Gemeente met een actieve Fair Trade Trekkersgroep. Een 13-tal enthousiaste vrijwilligers plaatsen eerlijke handel regelmatig in de kijker met kleurrijke initiatieven rond duurzaamheid en respect voor arbeiders, boeren en onze planeet.

Om de werking nog meer in de kijker te plaatsen is FTG Knokke-Heist nu op zoek naar een vrijwilliger met een passie voor social media. Onze man/vrouw met een jong hart en creatief brein mag een pittige durver zijn.

Een man/vrouw die in overleg met onze groep zeker een keer per maand Fair Trade in Knokke-Heist in de spots plaatst met een bijdrage die de doelstellingen van Fair Trade bondig maar treffend weergeeft. Uiteraard doen we dit in overleg waarbij plezier, wederzijds respect en vriendschap in een toffe groep de ingrediënten vormen.

Zin om de social media van FTG Knokke-Heist een boost te geven? Zorg jij voor onze nieuwe eerlijke pen? Meld je dan zeker aan met veel passie bij voorzitter Johan Cabooter via johan.cabooter@telenet.be

(DM)