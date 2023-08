Failliete brasserie Tuf Tuf in Brugge mag niet gesloopt worden

De voormalige Brugse brasserie Tuf Tuf, die al maanden leegstaat en al meermaals krakers over de vloer kreeg, mag niet zomaar gesloopt worden. UNESCO Werelderfgoedstad Brugge heeft er aan zijn ingangspoort, het station, een nieuw stadskanker bij.

Brasserie Tuf Tuf in de Ketsbruggestraat, rechtover het stationsplein in Brugge, staat al maandenlang leeg. Want op 7 november 2022 legde de zaakvoerder van de nochtans vroeger erg bloeiende horecazaak de boeken neer. Op 20 februari 2023 sprak de ondernemingsrechtbank het faillissement uit.

Krakers

Een maand later werden er al krakers gespot in de leegstaande brasserie. Die hadden de deur opengebroken. Op vraag van de politie timmerde de brandweer de deuren en de vensters van het gebouw dicht. Sindsdien is het pand aan het verkommeren en wordt het een echte kankerplek aan het station, waar jaarlijks 6 miljoen toeristen passeren. Een doorn in het oog van UNESCO Werelderfgoed.

Volgens urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) mag het pand niet zomaar gesloopt worden. Net als het leegstaand Chinees restaurant in de Baron de Maerelaan in Zeebrugge is de Tuf Tuf opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. “De sloop van het pand kan enkel in overweging genomen worden indien de sloopaanvraag gepaard gaat met een voorstel tot kwalitatieve vervangende nieuwbouw”, legt hij uit.

Parkgebied

Bovendien is de Tuf Tuf gelegen in parkgebied, waardoor er specifieke wetgeving van toepassing is. “Het huidige pand valt onder de regelgeving voor zonevreemde panden. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werden de basisrechten voor zonevreemde constructies opgenomen. Bij elk voorstel zullen de nodige adviezen worden ingewonnen, onder andere van de Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken”, aldus de schepen.