Facelift voor gebouwen rond ’t Bourgondisch Kruis, ook appartementen op site Slagerij Vanderper

Het uitzicht aan het Sint-Germanusplein in Beveren-Roeselare ondergaat de komende maanden een ware metamorfose. Naast het grote nieuwbouwproject rond café ’t Bourgondisch Kruis gaat ook de voormalige Slagerij Vanderper tegen de vlakte en maakt het plaats voor appartementsgebouwen.

Projectontwikkeling Carron, de bvba van Philip (Bouwwerken Carron) en zoon Dieter (Immo Dicasa), zal het centrum van Beveren de komende maanden grondig hertekenen. Het eerste project is op de voormalige site van Slagerij Vanderper, waar de afbraak in april van start gaat. “Dit project ‘De Perre’ komt niet van onszelf, maar is in opdracht van een klant”, aldus Dieter Carron (34). “Met Projectontwikkeling Carron staan wij wel in voor de bouw en het opleveren van de appartementen, acht in totaal. Het plan is om alles in april af te kunnen breken en de maand erop al met de bouw te kunnen starten.”

Café behouden

Daarnaast nemen vader en zoon Carron met een eigen project ook de panden naast café ’t Bourgondisch Kruis onder handen. “Eigenaar Danny Driessens (71) kocht eind 2020 een appartement bij ons in Residentie Germanus en op die manier wist ik dat zijn woning naast het café, waarvan hij ook eigenaar is, vrij kwam”, legt Dieter uit. “Ik toonde interesse en Danny had wel oren naar mijn voorstel, zeker omdat ik het café wilde behouden. Hij had in het verleden al voorstellen gekregen, maar die wilden alles afbreken voor hun project en dat stond Danny niet aan. Het enige probleem was dat het café nog een contract had tot 2022 met de brouwer, maar na een gesprek was het euvel van de baan. De brouwer koopt het café over en wij de rest.”

‘t Bourgondisch Kruis blijft behouden, ernaast komen er tien appartemente en twee handelspanden. © foto Dicasa

Het project omvat dus de feestzaal naast ’t Bourgondisch Kruis en de aanpalende garages in de Izegemseaardeweg en aan de andere kant in de Beversesteenweg de twee woningen naast het café. “De slagerij van Danny had een mooie tuin, maar om alles mooi te kunnen uitwerken, hebben we ook de woonst van Patrick Staelens ernaast opgekocht. Het is de bedoeling om er tien appartementen onder te brengen, met onderaan ruimte voor twee winkel- of kantoorruimtes. Het café verliest inderdaad zijn feestzaal, maar we hebben wel een akkoord dat wij voor nieuwe sanitair bij het café, dat nu bij de feestzaal zat, zorgen. En de brouwer heeft plannen om de eerste verdieping van het café herop te frissen als nieuwe vergaderzaal. Uiteraard is dat iets minder ruim, maar voor grotere events hebben we nog De Nieuwe Deure en het geplande nieuwe wijkhuis.”

Afbraak voor bouwverlof

Dieter hoopt in juni – na het feest van Vespaclub Roeselare op 26 juni – met de afbraak te kunnen beginnen en tegen het bouwverlof daarmee klaar te zijn. “Dan zijn de grote sloopwerken achter de rug tegen Beveren Ommegang. Daarna hopen we zo snel mogelijk verder te kunnen en tegen eind 2023 klaar te zijn met het project. Maar het belangrijkste is dat ’t Bourgondisch Kruis blijft bestaan.”

Filip Lievens, de uitbater van het café, is blij dat zijn zaak blijft bestaan, maar vindt het verdwijnen van de feestzaal een spijtige zaak. “Het werd nog wekelijks door verschillende verenigingen gebruikt… Ik hoor dat de brouwer het eerste verdiep zal aanpakken om er een vergaderzaal in onder te brengen, maar die ruimte is uiteraard beperkter. Voorlopig zijn er nog heel veel vraagtekens. Ik hoop dan ook zo snel mogelijk eens met de brouwer samen te kunnen zitten”, aldus Filip.