Facebookactie moet bloedgevers aantrekken in Westrozebeke

Bloedgeven Westrozebeke-Rode Kruis wil meer bloedgevers lokken en organiseert daarvoor een actie via Facebook. “Rode bloedcellen zijn levensnoodzakelijk voor mensen die aan bloedarmoede lijden of die ernstige bloedingen hebben”, vertelt Andy Demeyere van Bloedgeven Westrozebeke.

“Bijvoorbeeld na een zwaar ongeval of een operatie. Iets wat iedereen kan overkomen. Het is evenwel niet eenvoudig om de bloedvoorraad op peil te houden. Om zoveel mogelijk donoren aan te trekken, willen we onze Facebookpagina een boost geven.”

Ardeens gebraad

“Door onze Facebookpagina Bloedgeven Westrozebeke te volgen, te delen en te liken kan je het een en ander winnen, zoals een Ardeens gebraad van ongeveer 2,5 kilogram dat vacuümverpakt is. Het gebraad werd geschonken door Westvlees. Verder schenkt Spar Oostnieuwkerke een kaasplank voor twee personen. Het Bloemencenter in Poelkapelle geeft dan weer een boeket bloemen weg.

Op woensdag 5 maart vindt in gemeenschapscentrum De Nestel van 17.30 tot 20.30 uur een bloedcollecte plaats. Donoren krijgen als bedankje een drankje om hun vochtbalans te herstellen, een frietje met saus en een frikandel en een dank u wel-bon die ofwel kan opgespaard worden voor mooie cadeaus of die onmiddellijk kan ingeruild worden voor een stripverhaal. Na de bloedcollecte zal ook een ardeens gebraad verloot worden onder de donoren van die dag. Bloedgevers dienen wel hun identiteitskaart mee te brengen. We kunnen iedereen ook meteen geruststellen.

Bloed geven is makkelijk, veilig en pijnloos. Het beste bewijs daarvan is dat wie eenmaal bloed gedoneerd heeft dat meestal ook blijft doen. Je kan in Westrozebeke in De Nestel ook bloed geven op 11 juni, 27 augustus en 5 november en dat telkens van 17.30 tot 20.30 uur. In Oostnieuwkerke loopt overigens een gelijkaardige actie. Bloed doneren in Oostnieuwkerke kan in de voetbalkantine van SK Oostnieuwkerke op 9 april, 9 juli, 22 september en 1 december, telkens van 17 tot 20 uur.” Meer info via de Facebookpagina Bloedgeven Oostnieuwkerke. (BCH)