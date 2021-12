Facebook verwijdert promotie van Lombardsijdenaar voor actie Rode Neuzen Dag

Radioreporter Gino Ester uit Lombardsijde is volgens Facebook een ‘grootverspreider’ van spamberichten. De reden? Hij deelde via de nieuwspagina van Radio Beach een post voor het goede doel naar andere Facebookpagina’s. “Het werd gerapporteerd als een ongepast bericht. Ongelooflijk”, reageert Gino.

Katrien Tuyaerts en haar man Stéphane Landtmeters, twee leerkrachten uit Oostende, schreven samen het lied On wings we fly. Het koppel deed dat na zijn ontmoeting met een jongen die na een zwaar ongeluk verlamd geraakte en zijn spraak verloor.

Voor goede doel

“Katrien en Stéphane waren hiervan zo onder de indruk dat ze samen met de rockers van The Gate, een bekende band aan de kust, het liedje op cd plaatsten en te koop stelden voor het goede doel, meer bepaald voor de actie Rode Neuzen Dag en dat onder de noemer Steun Rode Neuzen Dag met een deuntje”, vertelt Gino Ester, radioreporter bij Radio Beach, een streekradio aan de Westkust. “Ze mochten het zelfs op de nationale radio promoten. Ook het gemeentebestuur van Middelkerke steunde dit prachtige initiatief via de plaatselijke scholen en ik heb het daarom niet alleen op de Facebookpagina van de zender, maar meteen ook op een achttal andere pagina’s gedeeld.”

Ongepast bericht

Maar dat was blijkbaar niet naar de zin van Facebook die het rapporteerde als een ongepast bericht, tot grote ontstentenis van Gino. “Je berichten zijn in strijd met onze richtlijnen inzake spam”, luidde het. Totaal onbegrijpelijk, een bericht voor het goede doel. Het werd op alle betrokken pagina’s verwijderd en we kregen er meteen een waarschuwing bovenop. Zoiets kan leiden tot een blokkering van de pagina van de radio en van mezelf. Pogingen om Facebook toch een en ander uit te leggen, blijven nog altijd zonder gevolg”, besluit een boze Gino Ester. (DVL)