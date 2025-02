“Ezra is slim en een deugniet”: Ezel van Liza Snijkers uit Geluwe is te zien in het derde seizoen van ‘Chantal’ op VRT

Liza Snijkers (36) woonde in de Zuidstraat in Geluwe en verhuisde naar Rougefay in het departement Pas-de-Calais in Frankrijk. Met haar partner Stephanie kocht ze er een boerderij en baat er de paardenstalling The Silent Whisper Ranch uit. Naast vijf paarden loopt daar ook de kleine ezel Ezra rond en binnenkort is ze te zien in de populaire komische politiereeks Chantal, met in de hoofdrol Maaike Cafmeyer.

Tijdens ‘Achter De Schermen: De Eindejaarsshow’ op GoPlay had Maaike Cafmeyer het al over de opnames met de ezel. “We hadden meer miserie met de acteurs die hun tekst vergaten dan de ezel die moest ‘dood vallen’”, vertelde ze toen. Ezra en Liza wonen in Rougefay, dat deel uitmaakt van het arrondissement Arras. “Het is een super sympathiek dorp, midden in de natuur en de rust bevindt zich onze boerderij”, vertelt Liza. “Aan het VTI Torhout volgde ik een opleiding ‘paardenhouderij’ omdat ik van mijn passie mijn beroep wilde maken.”

Haar droom werd dus werkelijkheid over de grens, op minder dan twee uur van Geluwe. “Mijn stalling bestaat al tien jaar”, vertelt Liza. “Mijn specialisatie is horsemanship, gedrag en communicatie tussen paard en eigenaar. In vrijheid werken met paarden en trucs aanleren. Zoals die bijvoorbeeld te zien zijn op evenementen, shows, in het circus of Cavalluna, de populairste paardenshow van Europa.”

Miniatuur-ezeltje

“In deze disciplines geef ik lessen zowel in Frankrijk, België en Nederland. Maar ook worden er hier op onze boerderij cursussen georganiseerd. Dat gaat dan bijvoorbeeld over een driedaagse heel leerrijke cursus liberty/trucs om samen met je viervoeter nog een mooiere connectie te creëren en tegelijk ook een beetje vakantie te beleven in de prachtige omgeving.”

“We hebben onze eigen vijf paarden en ons miniatuur ezeltje Ezra. Ze wordt in mei 3 jaar en is kleiner dan 90 centimeter. Wij hebben haar gekocht als veulentje bij een fokker in België. Voorlopig is ze ons enige miniatuur ezeltje maar we zouden graag mettertijd nog enkele vriendinnen hebben voor Ezra.”

“De scène verliep vlekkeloos, waarvoor we een mooi applaus kregen van iedereen op de set”

“Nu zit ze samen met één van ons jonge paarden Sassy en die zijn twee handen op één buik. Wat wel voor een komisch zicht zorgt, zo’n paard met een klein miniatuur ezeltje altijd aan haar zij. Ezra is heel slim. Ze is heel mensgericht en een echte deugniet die je altijd in het oog moet hebben, want kattenkwaad uitsteken kan Ezra als de beste. Wat het ook wel heel leuk maakt en altijd voor ambiance op de boerderij zorgt. Ze is onze mascotte.”

CastingTails

“Voor het derde seizoen van Chantal werden we gecontacteerd door CastingTails, een casting-bureau voor dierenmodellen uit Antwerpen. Ze zochten een ezel die op commando voor dood kon blijven liggen. Mijn naam viel verschillende keren en men wist dat we een ezel hebben die dit aangeleerd werd. Het was voor CastingTails wel een moeilijke zoektocht, want er lopen niet veel ezels rond die dit kunnen.”

“We vonden het een leuke opdracht en wilden voor de opnames graag werken met Ezra. Begin juni vorig jaar moesten we er ’s morgens vroeg zijn en was het wel uitgerekend tot de late namiddag. Omwille van haar jonge leeftijd was ik wel wat bezorgd of al de camera’s, mensen die Ezra niet kent en dergelijke die horen bij de crew voor zo’n opnames, bij haar niet voor stress zouden zorgen.”

Supertrots op haar

“Maar ze deed het als een echte superster. Ezra vond alles super interessant en was van niets onder de indruk. Het was precies of ze nooit iets anders gedaan had. Ze deed het ook super met de acteurs, maar omgekeerd ook de acteurs met haar tijdens fragmenten waar ze mee op de set moest. Voor de opname van het ‘dood vallen’ moest Ezra op een specifieke plaats onder een boom liggen. Wat vlekkeloos verliep en waarvoor we een mooi applaus kregen van iedereen op de set.”

“Ik was trots op haar, zeker weten. Het was tegelijk ook nog eens een mooie bevestiging van mijn training met haar. We hadden een super gezellige dag, leuke gesprekken en mooie complimenten voor onze spruit Ezra. We kijken samen met veel kennissen in de paardensport uit naar het derde seizoen van Chantal waarin onze Ezra even mag stralen.”