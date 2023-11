Ezel Berry wint dit jaar de Persprijs in Roeselare

Vrijdagavond werd in de Keuken van Roeselare op de Munt de jaarlijkse Persprijs uitgereikt. Die gaat dit jaar naar een heel opvallende winnaar: Berry de ezel. Hij trok samen met de broers Piet en Paul Ternest naar Utrecht ten voordele van het goede doel. Het dier kreeg bloemen, maar was vooral geïnteresseerd in de worteltjes die de pers voor hem had meegebracht.

De Roeselaarse perskring reikt elk jaar een persprijs uit. De genomineerden zijn telkens personen die het voorbije jaar Roeselare mee op de kaart zetten. Voor het eerst werd een dier genomineerd. Ezel Berry stapte deze zomer samen met zijn baasje Piet Ternest en diens broer Paul een deel van de Sint-Martinusroute. De tocht van Roeselare naar Utrecht werd even onderbroken door problemen met de hoeven van Berry, maar uiteindelijk slaagde het drietal er toch in hun einddoel te bereiken. Met het initiatief werd meer dan 8.000 euro ingezameld ten voordele van de vzw D.O.G.B.O-Dogbo.

Andere genomineerden

Lore Van Heesbeke en Jos Muylle waren dit jaar de twee andere genomineerden. Lore pakte met de Special Flames goud op het Olympisch voetbalkampioenschap.

Jos Muylle organiseert al meer dan twaalf jaar een nieuwjaarsfeest voor mensen die op de pechstrook van de samenleving stappen. Sinds enkele jaren is er ook een Paasfeest.