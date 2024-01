Extra zorgpersoneel gezocht woonzorgcentrum Sint-Augustinus

Het woonzorgcentrum Sint-Augustinus is op zoek naar minstens vijf extra personeelsleden voor de zorg. Vooral verpleegkundigen zijn heel welkom, maar ook zorgkundigen mogen zich aanmelden. “In ons rusthuis komen werken, is werken in een aangename sfeer”, zegt directeur Françoise De Vreeze.

De nood aan verpleeg- en zorgkundigen is momenteel door toevallige omstandigheden hoog. Er zijn namelijk 14 personeelsleden tegelijkertijd in zwangerschapsverlof. Ze keren dit voorjaar weliswaar bijna allemaal terug.

“Maar los daarvan hebben we sowieso toch nood aan bijkomende verpleegkundigen”, zegt Françoise. “Helaas vinden veel jong afgestudeerden van de richting verpleegkunde een job in een woonzorgcentrum niet sexy genoeg. Ze melden zich liever bij een ziekenhuis aan. Daar kunnen ze werken op één bepaalde dienst en zich toespitsen op specifieke handelingen. In een rusthuis daarentegen moeten ze polyvalent zijn en een beetje van alles kunnen. Dat schrikt nogal wat kandidaten af. Nochtans vind ik dat ze ongelijk hebben. De grote variatie aan taken maakt een job in een woonzorgcentrum net aantrekkelijk.”

Gerichte vacatures

“In totaal zijn er, het keuken- en poetspersoneel inbegrepen, ongeveer 180 mensen in het rusthuis in dienst”, aldus schepen van Ouderenzorg Joost Cuvelier. “Daarvan zijn er zowat 120 actief in de zorg. We kunnen inderdaad nog wat extra zorgpersoneel gebruiken, maar dergelijke mensen vinden, is zeker niet gemakkelijk.”

“We hebben nochtans heel wat initiatieven genomen om zorg- en verpleegkundigen warm te maken voor ons woonzorgcentrum”, pikt Françoise in. “Zo hebben we al twee jaar een halftijdse stagecoördinator in dienst die voor de link zorgt tussen de scholen en het rusthuis. Die taak wordt uitstekend behartigd door Sofie Vandevoorde. In februari starten er twee verpleegkundigen bij ons in vast verband nadat ze hier stage hebben gelopen. De werkplekervaringen werpen hun vruchten af.”

“Wat ook helpt, is dat we gerichte in plaats van algemene vacatures uitschrijven. Als kandidaten vooraf weten dat we bijvoorbeeld iemand specifiek nodig hebben voor de dementieafdeling of voor de mobiele equipe de zogenoemde ‘vlinders’ dan weten ze op voorhand of die functie hen al dan niet interesseert. Bovendien zorgen we voor een aantrekkelijk en collegiaal werkklimaat.” (JS)