Extra toezicht op loslopende honden in alle provinciedomeinen

Omdat er nog altijd veel klachten zijn over loslopende honden, lanceerde de provincie West-Vlaanderen op de eerste lentedag de campagne ‘Hond aan de lijn, ’t zal wel zijn’ in alle provinciedomeinen. Met de campagne wil de provincie baasjes motiveren om hun hond aan de lijn te houden. De campagne, tot stand gekomen in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos, loopt nog tot eind juni.

Door zijn hond aan de lijn te houden, beschermt de eigenaar de natuur, zeker nu dieren volop in het broedseizoen zitten en veel van hen met hun kroost op de grond te vinden zijn. Wie zijn hond aanlijnt, beschermt ook andere recreanten en voorkomt bijtincidenten. Aangelijnde honden zullen ook minder snel het slachtoffer worden van tekenbeten of van vossenlintworm.

Tijdens de lentemaanden houden de bijzondere veldwachters van de provincie extra toezicht op loslopende honden, “maar we gaan het niet zover drijven om daarbij ook drones te gebruiken”, aldus gedeputeerde voor Milieu, Landschap en Natuur Jurgen Vanlerberghe, die de campagne in het provinciedomein Fort van Beieren in Koolkerke kwam toelichten.

De veldwachters zullen de hondenbaasjes in eerste instantie uitleggen waarom het zo belangrijk is de hond aan te lijnen. Hardleerse eigenaars die het vertikken om hun hond aan te lijnen, mogen zich verwachten aan een pv en een boete van minimaal 80 euro.

Losloopweides

Ook nog meegeven dat honden nog altijd mogen loslopen, maar dan onder meer in de losloopweides die de provincie heeft aangelegd in de provinciedomeinen Atlantikwall Raversyde in Oostende, Bulskampveld in Beernem, De Gavers in Harelbeke en Fort van Beieren in Brugge. (CGRA)

Info: www.west-vlaanderen.be/hondaandelijn.