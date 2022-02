Extra testen brengen nog meer coronabesmettingen aan het licht in Huize Proventier

Afgelopen week werden enkele afdelingen binnen het woonzorgcentrum Proventier in Poperinge collectief getest na coronabesmettingen. Die nieuwe collectieve testing bracht nog meer besmettingen aan het licht.

“Uit de collectieve test kwamen 6 nieuwe coronapositieve bewoners naar voor. Dat maakt dat er momenteel 9 gevallen zijn: 8 op de eerste verdieping en 1 op de afdeling Waterlelie. De families werden inmiddels op de hoogte gebracht. Alle getroffenen hebben milde symptomen of zijn symptoomvrij. Dat betekent dat ze minstens 10 dagen in kamerisolatie gaan om te vermijden dat de uitbraak nog verder uitdijt”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen).

“Mochten de symptomen ernstiger worden dan dringt een isolatie van 14 dagen zich op. Vooraleer iemand uit isolatie komt, wordt er nog eens een test afgenomen om te checken of de virale lading significant verminderd is en betrokkene dus geen besmettingsgevaar meer oplevert voor de medebewoners.”

Ook personeel besmet

Sinds half januari wordt ook bij het personeel al 17 gevallen positieve coronabesmettingen genoteerd. “Daarvan hebben er al 6 medewerkers het werk kunnen hervatten. Op vandaag komt de zorgverlening hierdoor nog niet in het gedrang al verhoogt de druk op het personeel wel. Hier rekenen we erop dat onze zorgverleners ook in hun thuissituatie heel alert blijven, zich beschermen en de regels naleven.”

“We blijven inzetten op ontsmetting, zoveel als mogelijk afstand houden, FFP2-mondmaskerdracht en kamerisolatie bij de positieve casussen. Bij de minste symptomen gaan we over tot testen. We hopen dat we de broeihaard zo onder controle krijgen want drastische maatregelen zoals cohortering zijn niet aan de orde”, zegt Vanderhaeghe.

“De situatie is immers volledig verschillend in vergelijking met de grote uitbraak van vorig jaar. Iedereen is gevaccineerd en de infectie kent meestal een mild verloop. De vele verhuizingen die de organisatie van een cohort zou impliceren, zijn trouwens ook weer een bron van besmetting. De voordelen wegen dus zeker niet op tegen de nadelen.”

Bezoek toegelaten

Bezoek wordt in Huize Proventier nog steeds toegelaten. “Niemand wil nog een herhaling van de lockdown zoals we die vorig jaar kenden. Alleen willen we iedereen op het hart drukken dat de toestand toch wel precair is. We willen de bezoekers daarom met aandrang blijven vragen om alle regels na te leven en zeker niet op bezoek te komen bij ziekte of symptomen.”

“Een sneltest vooraleer langs te komen, geniet aanbeveling. Immers, de afgelopen 14 dagen telde Poperinge 1.427 besmettingen terwijl het reproductiegetal momenteel nog 1,28 is. De epidemie groeit hier dus nog altijd en met dergelijke cijfers loert een besmetting continu om de hoek. Een sneltest kan dus mee het verschil maken voor onze bewoners.”