Extra subsidie voor restauratie pui stadhuis: “Grote facelift nodig”

Het stadhuis van Veurne is niet alleen belangrijk historisch erfgoed, maar ook een visitekaartje voor Veurne. Om het pand goed te bewaren, werd enkele maanden geleden gestart met de restauratie. Nu kent Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed (N-VA), nog eens 100.000 euro subsidie toe voor de tweede restauratiefase.

Dankzij deze premie van de Vlaamse overheid kunnen eigenaars van onroerend erfgoed via een eenvoudige procedure snel ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden. Voor de tweede fase waarbij de pui en de inkomhal van het stadhuis worden aangepakt krijgt Stad Veurne een premie van 99.965,85 euro. “Het historische stadhuis is een van de pareltjes in renaissancestijl op de Grote Markt. Dankzij deze Vlaamse steun krijgt de gevel van het gebouw nu een belangrijke opfrisbeurt. Dat draagt bij tot het uitzicht en de uitstraling van Veurne. Het is daarom belangrijk dat Vlaanderen hierin blijft investeren.”

Tand des tijds

André Cambier, voorzitter van N-VA Veurne: “Ook de gemeente Veurne maakt gebruik van deze premie om het stadhuis in goede conditie te houden. Dat is de beste manier om dure restauraties te vermijden. Het is een van de vele erfgoedprojecten in West-Vlaanderen waar Matthias Diependaele deze bestuursperiode centen voor vrijmaakt. De minister heeft duidelijk een boontje voor het erfgoed in onze provincie!”

De pui de indrukwekkende ingang van het in 1612 gebouwde Veurnse stadhuis zit al enkele maanden verborgen achter stellingen en spandoeken. “Het gebouw is opgetrokken in baksteen”, verduidelijkt André Cambier. “Het onderste deel bestaat uit andere steensoorten die veel te lijden hebben gehad onder de tand des tijds. Daarom is een gespecialiseerd restauratiebedrijf aangesteld dat de pui een uitgebreide facelift geeft.”

Maar toch liepen de restauratiewerken niet van een leien dakje. “Bij de demontage van onderdelen van de pui is vastgesteld dat er ernstige stabiliteitsproblemen zijn”, zegt Anne Dequidt, schepen van Patrimonium.

Werf tijdelijk stil

“Verder onderzoek was nodig, met een bijhorende evaluatie van de resultaten en het bepalen van een nieuwe aanpak. Omdat de Stad Veurne de bijkomende werken maximaal wil laten subsidiëren door Onroerend Erfgoed ligt de werf tijdelijk stil. Voor deze nieuwe aanpak is nu subsidie ontvangen, die werd aangevraagd op 23 maart 2023. Er zal eerst een demontage volgen en daarna wordt gestart met de heropbouw van de pui. Vanaf september zou de inkomhal aangepakt worden. We verwachten dat de stelling rond de pui kan verdwijnen tegen 30 maart 2024.”