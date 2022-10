Extra ruimte voor sterrenkindjes in Wevelgem

Het gemeentebestuur lanceert een oproep aan Wevelgemse ouders van sterrenkindjes. Zij krijgen de kans om tijdens een koestermoment op zaterdag 10 december, op de vooravond van Wereldlichtjesdag, een persoonlijke boodschap of voorwerp te plaatsen in de Vlindersteen op het kerkhof in Wevelgem.

“Op die manier krijgen hun kinderen ook een stilteplek op de begraafplaats. Ze kunnen zich hiervoor inschrijven tot en met 10 november”, duidt schepen van Burgerlijke Stand Kevin Defieuw het initiatief.

Vlindertuin

Sinds ongeveer een jaar heeft elk van de drie begraafplaatsen van Wevelgem een Vlindertuin voor sterrenkindjes (ongeacht de zwangerschapsduur) en kinderen tot één jaar. Kinderen kunnen er begraven worden in volle grond of uitgestrooid. Omdat het reglement pas in voege ging op 13 december 2021 konden ouders met een sterrenkind pas daarna een laatste rustplaats krijgen in de Vlindertuin. Daarom zocht het gemeentebestuur een oplossing voor ouders die voor de ingebruikname van de Vlindertuinen hun kindje verloren. Voor hen is er het koestermoment op 10 december. Ouders kunnen dan een boodschap, briefje, foto of beertje achterlaten in de Vlindersteen in Wevelgem. Maarten Schaubroeck, de ontwerper van de Vlinderstenen, zal in de steen een kastje integreren dat met de herinneringen gevuld wordt en na het koestermoment dichtgemaakt wordt. Zo blijft het voorwerp maar ook de herdenking voor altijd geborgen. Ouders krijgen ook de mogelijkheid om een vlindertje mee te nemen naar huis en op die manier een persoonlijke rouwplaats te maken thuis.