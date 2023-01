Extra nooduitgangen voor Torhoutse zaal De Mast

Om te voldoen aan de recentste veiligheidswetgeving worden er extra nooduitgangen gerealiseerd in de Torhoutse zaal De Mast aan de Industrielaan. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond beslist. Zo kunnen de aanwezigen snel geëvacueerd worden bij een noodsituatie.

Zaal De Mast, onderdeel van het sportcentrum Benny Vansteelant, wordt intensief gebruikt als sportzaal en in mindere mate voor concerten en fuiven. De huidige nooduitgangen bevinden zich aan de kant van de parking. Alhoewel die uitgangen voldoende breed zijn, moet er bij een noodgeval ook aan de overzijde van de zaal geëvacueerd kunnen worden.

Doorgang aan zijkant van gebouw wordt evacuatieweg

“Over veiligheid valt er niet te discussiëren”, zei schepen van stadspatrimonium Hans Blomme (CD&V). “We willen de veiligheid van de gebruikers van zaal De Mast maximaal garanderen. Daarom verlengen we de doorgang naast De Mast tot achter het gebouw. In de zaal zelf komen er twee extra nooduitgangen. De doorgang aan de zijkant van het complex zal in de toekomst altijd vrijgehouden moeten worden, want dat wordt een evacuatieweg.”

Het project is opgesplitst in omgevingswerkzaamheden en werkzaamheden aan het gebouw. De kosten worden op ruim 118.000 euro geraamd. Het geld is voorzien in de budgetten van het meerjarenplan.