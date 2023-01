Extra middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp zorgt in De Lovie vzw voor de realisatie van 3 nieuwe projecten en extra werkkrachten

Door extra middelen kan De Lovie vzw in Poperinge zeven voltijdse medewerkers of nog meer deeltijdse werkkrachten inschakelen. Deze mensen zullen aan de slag gaan binnen de drie nieuwe projecten die werden goedgekeurd in het kader van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

In het Zorginvesteringsplan van de Vlaamse overheid wordt 19,5 miljoen euro aan bijkomende middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voorzien. “Op de hulp van het RTH kun je een beroep doen zonder dat je een persoonsgebonden budget hebt en zonder een aanvraag in te dienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De bijkomende middelen worden beschikbaar gesteld aan initiatiefnemers die zich mee engageren om de rechtstreeks toegankelijke hulp te herwerken”, vertelt Peter Van Damme van De Lovie vzw. “De bedoeling is om nieuwe invullingen te ontwikkelen en uit te testen, met het oog op een definitieve aanpassing van de regelgeving. De nieuwe initiatieven moeten snel inzetbaar zijn, flexibel, laagdrempelig en op maat van de zorgvrager. Lokale en intersectorale samenwerking wordt sterk aangemoedigd.”

“We geloven dat RTH voor veel mensen een verschil maakt en dat daarmee ook het netwerk van de persoon ontlast wordt” – minister Hilde Crevits.

Voor De Lovie vzw uit Poperinge werden de projecten Jutekako, Snel op weg en Veel Soeps goedgekeurd. Dat is goed voor extra middelen ter waarde van zeven voltijdse medewerkers of nog meer deeltijdse. “We geloven dat RTH voor veel mensen een verschil maakt en dat daarmee ook het netwerk van de persoon ontlast wordt”, aldus minister Hilde Crevits.

Jutekako

“Jutekako, of schommel in het West-Vlaams, is een project voor kindjes van 0 tot 7 jaar waarbij we willen inzetten op goede beeldvorming, vroeginterventie en trajectbegeleiding. We geven deze kindjes tijdig een duwtje in de rug, zodat zij een mooie toekomst kunnen tegemoet vliegen. Deze aanvraag gebeurde samen met Vrij CLB Westhoek-Houtland vzw.” Voor meer informatie over Jutekako kan je terecht bij Ines De Schryver via ines.deschryver@delovie.be of 0472 22 02 19.

“We zullen deze drie projecten op korte termijn verder vormgeven in samenwerking met de vermelde partners en ook bijhorende vacatures verspreiden”

Snel op weg

Een tweede project dat werd goedgekeurd is een loket voor volwassenen met (een vermoeden van) een beperking. “Snel op weg zegt letterlijk wat we voor ogen hebben: we willen mensen met een vermoeden van een beperking vlug helpen door een laagdrempelig loket te openen in vier steden in de Westhoek namelijk Poperinge, Ieper, Veurne en Diksmuide. Zij kunnen er terecht voor informatie, advies en psychosociale ondersteuning indien nodig. Ook partners in de zorg kunnen aankloppen voor handicapspecifieke vragen”, zegt Peter. “Dit loket wordt ingebed in het bestaande sociaal huis. Onze partner in dit dossier is Vondels vzw.” Voor meer informatie kun je terecht bij Veronique Minsart via veronique.minsart@delovie.be of 057 344 146.

Veel soeps

“Niet veel soeps betekent niet veel bijzonders. Met ‘Veel soeps’ bedoelen we net het omgekeerde. Veel soeps is een bijzonder project: een ontmoetingsplaats of vertrek- en terugvalbasis voor begeleid werk. Je kan het ook dagbesteding met een horeca-tintje noemen”, aldus Peter. “Een groeiend aantal (jong)volwassenen met een (vermoeden van) een beperking zijn op zoek naar meer aangepaste dagbesteding. Zij vinden geen aansluiting bij het bestaande aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) noch bij de arbeidsactiviteiten van een maatwerkbedrijf. Voor deze mensen willen we inzetten op aangepaste dagbesteding, mobiele ondersteuning en begeleid werken met tal van partners, onder andere Vondels vzw en Westlandia vzw.” Voor meer informatie kun je terecht bij Mieke Staessen via mieke.staessen@delovie.be of 0476 78 31 67, of bij An Vandenbroucke via an.vandenbroucke@delovie.be of 057 344 237.

“We zullen deze drie projecten op korte termijn verder vormgeven in samenwerking met de vermelde partners en ook bijhorende vacatures verspreiden. Voor wie interesse heeft, hou zeker onze website en sociale media in de gaten.”