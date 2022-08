Extra maatregelen tegen afval en verdwaalde kinderen in Oostende

Oostende nam enkele maatregelen om de problemen die gepaard gaan met strandtoerisme aan te pakken. Afgelopen weekend werd een proefproject opgezet rond verloren gelopen kinderen en ook voor het vele zwerfvuil op het strand werd actie ondernomen. In totaal werden al 111 vaststellingen voor sluikstorten gedaan tijdens gerichte strandacties.

Na drukke zomerdagen bleef vaak heel wat afval op het strand achter. Stad en vrijwilligers zetten zich in om op te ruimen, maar Oostende zet nu ook extra in op het beboeten van de overtreders. “Zwerfvuil achterlaten is een misdrijf, ook op het strand. We hebben lang genoeg gesensibiliseerd. Wie nu nog niet begrijpt dat plastic, blik, sigarettenpeuken of ander afval in de vuilbak horen, vliegt onverbiddelijk op de bon. De hele zomer voeren we gerichte acties, die nu al resultaten opleveren”, vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Op donderdag 14, woensdag 20 en dinsdag 26 juli vonden gerichte strandacties plaats, in samenwerking met OVAM en de lokale politie. Er werden 111 overtredingen geregistreerd. Het gaat om 71 GAS-boetes voor het weggooien van sigarettenpeuken op het openbaar domein, 35 boetes voor het niet correct buiten stallen van private containers, drie overtredingen voor sluikstorten, één voor het niet opruimen van hondenpoep en één voor flyeren zonder vergunning. Tijdens de maand augustus zullen nog drie gerichte strandacties volgen.

150 afvalkorven

De acties komen bovenop de inspanningen die al geleverd werden. “Dagelijks gaan 19 medewerkers van de directie openbaar domein op pad om het strand proper te houden. Zij reinigen het strand manueel van 6 tot 11 uur en van 17 tot 19.30 uur, en bij mooi weer en grote drukte zelfs tot 23 uur. Daarnaast maken ze bij mooi weer ook gebruik van een strandreinigingsmachine. Tussen 11 en 17 uur reinigen dagelijks twee jobstudenten de trappen en de zeedijk. De afvalkorven op de Zeedijk worden dagelijks twee keer geleegd en bij grote drukte gebeurt dat zelfs tot vier keer per dag. Er zijn ook extra afvalkorven geplaatst. Op het strand staan er deze zomer liefst 150, die tot vier keer per dag geledigd worden. Daarnaast zijn er extra gescheiden afvaleilanden geplaatst en bijkomende containers voor restafval op de zeedijk”, zegt eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA).

Proefproject

Afgelopen weekend werd daarnaast een proefproject opgezet rond verloren gelopen kinderen. Op de warmste dag van het jaar liepen zomaar eventjes 75 kinderen verloren in Oostende. “We merken dat vooral toeristen uit het Franstalige landsgedeelte de communicatie rond de anti-verdwaalarmbandjes niet goed begrijpen. We werken daarom voortaan met een pictogram en zullen dit nog verder verfijnen. Er worden ook meer exemplaren uitgedeeld”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Daarnaast werd al uitgeprobeerd om verloren gelopen kinderen tussen Kursaal en Zeeheldenplein op één centrale plaats te verzamelen terwijl ze wachten op hun ouders. “Die aanpak leverde al goede resultaten op. Het was dit weekend niet bijzonder druk, maar we bekijken hoe dit nog verder uit te breiden. Dat is nodig, want de redders zijn op den duur meer bezig met verloren gelopen kinderen dan het in de gaten houden van zwemmers.”