Extra leefgroep in De Speelberg in Rumbeke?

Twee jaar geleden verhuisde het Rumbeekse kinderdagverblijf De Speelberg naar de campus van AZ Delta, maar door corona liet de officiële opening op zich wachten. “We hebben ruimte voor een extra leefgroep, maar het is wachten op de overheid of we mogen uitbreiden”, vertelt directeur Martine Vandeweghe hoopvol.

De Speelberg Roeselare werd in 2011 opgericht in samenwerking met het toenmalige Heilig Hartziekenhuis. “Er was op dat moment nood aan een kinderopvang met aangepaste openingsuren voor kinderen van het zorgpersoneel. Toen AZ Delta verhuisde naar campus Rumbeke was het evident dat wij zouden mee verhuizen”, vertelt Martine Vandeweghe.

Stijgende vraag

Naast de uitgebreide openingsuren onderscheidt De Speelberg zich ook in zijn aanpak. “Ons kinderdagverblijf telt drie leefgroepen, waarvan twee voor baby’s tot 20 maanden. Daar is de aanpak echt afgestemd op de nood van het kind. Eens ze 20 maanden zijn, schuiven ze door naar een iets grotere peutergroep. Die is meer gestructureerd en bereidt de kinderen voor op de peuterklas.”

Niet enkel kinderen van personeelsleden van AZ Delta gaan naar De Speelberg, het kinderdagverblijf is ook populair bij medewerkers van bedrijven van het aanpalende Westwing Park. “Wij hebben plaats voor 38 baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar, maar de vraag naar extra plaatsen stijgt”, weet Martine.

Positief verhaal

“De kinderopvang komt de laatste weken en maanden nogal negatief in beeld”, eindigt Martine. “We hebben deze officiële opening én de aanwezigheid van de minister dan ook aangegrepen om onze sector in een positief daglicht te stellen. Onze mensen doen elke dag hun best om ouders goed te ontvangen en om de kinderen met veel liefde te laten openbloeien, ondanks de grote drukte. Dat verdient een pluim.”