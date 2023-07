Extra kleedkamers en douches voor Velodroom in Torhout

Goed nieuws voor de jeugdspelers op het stedelijke voetbalstadion De Velodroom. Er werden zopas acht containers geplaatst om de grote nood aan extra kleedkamers en doucheruimte te lenigen. De officiële opening had plaats op de allerlaatste dag waarop Rita Dewulf schepen van Sport was. Ze is intussen in die functie opgevolgd door Joost Cuvelier.

“Het tekort aan kleedkamers was het gevolg van het intense gebruik van het kunstgrasveld op De Velodroom”, aldus Rita Dewulf. “De acht containers bevinden zich net naast het domein Sperregem. Ze zijn uitsluitend voor de jeugd bedoeld. De aankoop drong zich op door het stijgende aantal jeugdvoetbalspelers en in functie van de nood aan gescheiden kleedkamers voor jongens en meisjes. De containers zijn energiezuinig ingericht, vandaar de serieuze meerkost in vergelijking met het bedrag dat we eerst voor ogen hadden. De aankoopprijs is aanzienlijk, met name ruim 305.000 euro.”

“De containers zijn EPB-conform, wat betekent dat ze extra geïsoleerd zijn in de vloer, het dak en de wanden. Voorts gebeurt de verwarming met warmtepompen en wordt er met dat systeem ook warm water geproduceerd. We vonden het niet opportuun om half werk te doen en door slecht geïsoleerde containers de energiekosten te zien stijgen.”

De acht containers bevatten vier grote kleedkamers, twee doucheruimten en een kleinere kleedkamer met twee aparte douchecabines. Er zijn ook twee handige bergingen voorzien.

Afscheid als schepen

“Deze grote investering is meteen de laatste onder mijn mandaat als schepen”, zegt Rita Dewulf. “Zoals na de verkiezingen eind 2018 afgesproken, word ik voor het resterende anderhalf jaar van de huidige legislatuur weer gewoon gemeenteraadslid. Eerlijk? Ik was graag schepen gebleven en dit voor de volle zes jaar. Ik zal mij zeker bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 weer verkiesbaar stellen, want ik doe heel graag aan politiek. Ik zal me ook als gemeenteraadslid met volle goesting voor alle Torhoutenaren blijven inzetten.”

Rita werd als schepen opgevolgd door Annick Vanderspurt, maar die heeft de bevoegdheid Sport afgestaan aan Joost Cuvelier.

