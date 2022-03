Extra grond gekocht: Ledegemse Meersen wordt 16 hectare

De provincie heeft extra grond aangekocht voor de verwezenlijking van het provinciaal domein ‘De Ledegemse Meersen’. Door die aankoop wordt het domein, met daar middenin horecazaak Hof Ter Emstrode, beter toegankelijk. “De plannen van de provincie hebben mij mee overtuigd om de zaak van mijn schoonouders verder te zetten”, aldus Pieter-Jan Bruneel.

De provincie start volgend jaar met de inrichtingswerken van het nieuwe provinciaal domein ‘De Ledegemse Meersen’.

Vanaf 2024 zullen bezoekers in het 16 hectare grote gebied tussen de Kezelbergroute en de Papestraat kunnen genieten van een mooi stukje natuur. De provincieraad keurde donderdag de aankoop van enkele extra stukken grond goed.

“Het gaat om een stukje grond langs de Kezelbergroute. Op die manier kan er een mooie toegang gecreëerd worden van het fietspad naar de Ledegemse Meersen. Bezoekers aan het toekomstig provinciaal domein beschikken straks over heel wat parkeerruimte op het Statieplein”, aldus provincieraadslid Piet Vandermersch (Open VLD). De provincie kocht ook een tweede stuk grond aan tussen de Papestraat en horecazaak Hof ter Emstrode. Daar verdwijnen enkele kweekvijvers. De vijvers zullen opgevuld worden met aarde die tijdens de realisatie van De Ledegemse Meersen afgevoerd moet worden.

“Dankzij die tweede aankoop is het ook mogelijk om hier via de Papestraat een toegang tot het provinciaal domein te voorzien. Hof Ter Emstrode komt ten midden van het domein te liggen. Dit project zal echt een grote meerwaarde vormen voor de gemeente Ledegem”, aldus Vandermersch.

Zomermaanden

Ook bij horecazaak Hof Ter Emstrode kijkt men uit naar de verwezenlijking van De Ledegemse Meersen. Pieter-Jan Bruneel is er sinds begin dit jaar de nieuwe zaakvoerder. Hij nam de zaak over van zijn schoonouders Luc Capelle en Sylvia Desimpel die meer dan dertig jaar Hof Ter Emstrode uitbaatten. “Mijn schoonvader gaf aan het wat kalmer aan te willen doen. De plannen van de provincie hebben mij en mijn vrouw overtuigd om de zaak voort te zetten. Dit is een kans die we niet mochten laten liggen”, aldus Pieter-Jan.

Hij hoopt onder andere tijdens de zomermaanden heel wat fietsers die op de Kezelbergroute rijden te mogen verwelkomen.

“Voorlopig zijn we enkel tijdens de weekends open, maar deze zomer zullen we dat ook de donderdag zijn. We zijn alvast goed gestart en kunnen nog steeds op de steun van mijn schoonouders rekenen.”