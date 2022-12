Extra geldautomaten passen niet in de plannen voor het kernwinkelgebied in Brugge

Brugs urbanisatieschepen Franky Demon wil (voorlopig?) niet ingaan op de vraag van Batopin, het netwerk van neutrale bankautomaten, om in een leegstaand handelspand in de Geldmuntstraat een geldautomaat te installeren. Volgens de schepen is dit in strijd met het plan voor het kernwinkelgebied dat Brugge uitgetekend heeft. De bereidheid van de banken om in het minderbevolkte noorden van Brugge bankautomaten te installeren is veel kleiner.

De voorbije jaren verdwenen tal van bankkantoren uit de Brugse binnenstad. Bijgevolg is ook het aantal geldautomaten in het stadscentrum beperkt. Batopin, het netwerk van neutrale bankautomaten, vroeg recent een vergunning aan om in een pand in de Geldmuntstraat meerdere geldautomaten te installeren.

Kernwinkelgebied

Volgens urbanisatieschepen Franky Demon kan die aanvraag niet goedgekeurd worden: “We hebben een plan om ons kernwinkelgebied te versterken en kwalitatieve handelszaken aan te trekken tussen Markt en ‘t Zand. Ruimte opofferen voor bankautomaten kan dus niet.”

Het dossier moet wel nog voorgelegd worden aan het voltallig schepencollege. Er is nog hierover nog geen beslissing genomen. Dat bevestigt ook burgemeester Dirk De fauw. Het tegenstrijdige is dat het Brugs stadsbestuur op eenzelfde moment Batopin smeekt om geldautomaten te plaatsen in het noorden van Brugge: in diverse deelgemeenten is er geen enkele automaat meer om cash geld af te halen…

Brugge Noord

Toch is er ook in het Noorden van Brugge goed nieuws. Voor Sint-Pieters heeft Batopin een omgevingsvergunning aangevraagd en gekegen voor een nieuw cash-afhaalpunt aan de Blankenbergse Steenweg 144, ter hoogte van Delhaize. Ook voor Zeebrugge is er een oplossing in de maak. In september al keurde het schepencollege de vergunning goed voor het plaatsen van een cash-automaat in de Vismijnstraat. “We hopen dat de plaatsingen snel kunnen worden uitgevoerd”, aldus Dirk De fauw.