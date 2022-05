Extra feestelijke Rerum Novarum voor Beweging.net Pittem

Rerum Novarum op donderdag 26 mei wordt voor de Pittemse afdeling van Beweging.net een extra feestelijk editie, want de vereniging bestaat 100 jaar. Voor die speciale gelegenheid werd de traditionele Smoefeltocht aangevuld met een jubileumfeest en een boekje dat iedereen in de bus krijgt.

“Na twee jaar van alternatieve organisaties zijn we blij dat we weer een traditionele Rerum Novarum kunnen vieren”, vertelt voorzitter Veronique Raedt. “We wilden het feit dat onze afdeling 100 jaar bestaat niet onopgemerkt laten voorbij gaan en daarom werd het programma uitgebreid. Wat donderdag 26 mei zelf betreft knopen we opnieuw aan met de traditie en vindt in de namiddag de Smoefeltocht plaats. Vertrek- en aankomstpunt is zaal De Magneet. Er kan vrij gestart worden tussen 14 en 15 uur.”

“Er is allereerst de traditionele fietstocht van om en bij de 25 km met smoefels bij vertrek en aankomst en een tweetal onderweg. Anderzijds hebben we dit jaar voor het eerst ook een wandeltocht van ongeveer 4 km uitgestippeld. Na de tocht kan nog wat nagepraat worden in ons Smoefelcafé, waar om 18.30 uur ook een reischeque van 250 euro zal verloot worden onder de aanwezigen. Deelnemen aan de fietstocht kost 10 euro, om te wandelen betaal je 4 euro. Er kan nog tot 20 mei ingeschreven worden.”

Jubileumfeest

“Op woensdagavond 25 mei gaat ons jubileumfeest door, dat uit twee delen bestaat: van 18.30 tot 20 uur gaan drie gratis tuingesprekken door rond het thema vrijwilliger en immigratie/integratie en vanaf 20 uur is er dan in De Magneet het avondfeest, dat wordt afgesloten met een optreden van ‘Memory Lane’. Deelname aan het avondfeest kost 15 euro voor bestuurs- en kernleden van partnerorganisaties en 20 euro voor alle anderen”

“Wat de tuingesprekken betreft komen drie sprekers op drie verschillende locaties aan het woord. De eerste is Lisa Lins uit Izegem, die mede-oprichtster is van vzw Datdakan. Deze organisatie biedt humanitaire ondersteuning aan nieuwkomers in ons land en mensen die op de vlucht zijn. De tweede spreker is Mia Dessein uit Poperinge. Zij is vrijwilliger bij ‘Thuisfront’ en ‘Tralies uit de weg’. Deze beide organisaties willen een brug slaan tussen mensen die in de gevangenis zitten en de mensen in de buitenwereld door het bieden van een luisterend oor. De laatste in de rij is Gudrun Callewaert uit Hulste, de mede-oprichtster van ‘Het Ventiel’. Tien jaar geleden kreeg haar echtgenoot de diagnose van jongdementie. Nadat hij onder impuls van ‘Te Gek’ de Mont Ventoux beklommen had, richtte zij Het Ventiel op, een organisatie die zich richt op een buddywerking voor personen met jongdementie.”

“Er kan nog tot 20 mei ingeschreven worden voor één of beide delen van de avond. De tuingesprekken zijn gratis en de deelname aan het avondfeest kost 15 euro voor bestuurs- en kernleden van de partnerorganisaties en 20 euro voor alle anderen. Meer info via 0477 78 02 94 of via bewegingnetpittemegem@gmail.com.”

100 jaar in 100 beelden

“Om aan ons honderdjarig jubileum ook een blijvende herinnering te koppelen hebben we besloten onder de titel ‘100 jaar beweging.net Pittem-Egem in 100 beelden’ een feestboekje uit te brengen, dat ondertussen bij alle Pittemse en Egemse huisgezinnen in de bus moet gevallen zijn. Zoals de titel al laat vermoeden kijken we in honderd beelden terug op de rijke geschiedenis van de vereniging, maar vooral ook op de werking van onze talloze partnerorganisaties. We mogen immers terecht trots zijn dat in Pittem alle mogelijke partners na al die jaren nog steeds zeer actief zijn.”

“De vele foto’s worden dan ook doorspekt met boeiende artikels en getuigenissen over onze diverse partners, waarbij ook een blik gegund wordt op de diverse projecten uit het verleden en het heden. Wat vooral uit het boekje naar voor komt is dat, hoe moeilijk het in onze huidige maatschappij met zijn waaier aan mogelijkheden ook is, het samenbrengen van mensen nog altijd zeer belangrijk is en ook zal blijven.” (JG)