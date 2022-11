Extra erfgoedpremies voor Transfo

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kent een kleine 150.000 euro toe aan Transfo voor twee onderhoudsdossiers. Het betreft twee standaardpremies die bovenop de enveloppefinanciering komen die voormalig erfgoedschepen Johan Rollez (N-VA) op het einde van de vorige legislatuur met Vlaanderen had afgesproken.

Met deze premies, goed voor 60% van de totale kostprijs, zal onder meer de betonnen omheining tussen de nieuwe Stoomstraat en de Kanaalwijk deels worden hersteld. “Een goede zaak”, vindt Johan Rollez: “De zwaar gehavende omheining is al langer een doorn in het oog van de buren. Door een deel van de omheining in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, komt de eigenheid van de site beter tot uiting. De rest van de omheining komt in een volgend dossier aan de beurt.”

Ook de andere ingrepen kunnen op de goedkeuring van de N-VA rekenen. “De restauratie van Transfo heeft de gemeente, de regio en Vlaanderen al vele miljoenen gekost en er staan nog vele investeringen op het programma. Het is een goede zaak dat er eindelijk ook ruimte is gevonden om die restauraties te onderhouden en te herstellen. Dat is op termijn altijd goedkoper dan nog eens restaureren.”

Concreet krijgt de machinezaal een schilderbeurt en worden de spanringen van de schouwen hersteld. Er staat ook een kleine restauratie, de reconstructie van drie schakelcellen op de 2e en 3e verdieping van het Nieuw Transfogebouw, op de planning.