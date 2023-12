Extra controle op kerstboom Kortrijk na dodelijk ongeval in Oudenaarde

Gisteravond waaide de kerstboom op de Markt van Oudenaarde omver. Daarbij vielen twee gewonden en een dodelijk slachtoffer. Hoewel de kerstboom in Kortrijk bij de plaatsing al meteen onderworpen werd aan een stabiliteitscontrole, vorderde de stad een deskundige op om vandaag nog een extra controle uit te voeren.

De 18,5 meter hoge kerstboom op de Grote Markt is de hoogste kerstboom van West-Vlaanderen en zal er nog tot en met zondag 7 januari staan. Net na de plaatsing op 21 november werd de kerstboom al onderworpen aan een veiligheids- en stabiliteitscontrole. De boom is op vier plaatsen verankerd met telkens twee blokken van 600 kilogram tegengewicht. Dit maakt dat de kerstboom bestand is tegen windsnelheden tot 75 km/u.

“De kerstboom op de Grote Markt in Kortrijk is op vier plaatsen heel stevig verankerd, maar we willen alle risico’s uitsluiten. Daarom lieten we vandaag een expert een extra veiligheids- en stabiliteitscontrole uitvoeren, zodat iedereen met een gerust hart naar onze kerstmarkt kan blijven komen. We leven mee met de slachtoffers, de nabestaanden en Stad Oudenaarde, want niemand heeft dit tragisch ongeval gewild”, aldus burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Gezien de voorspelde weersomstandigheden voor de komende dagen liet de stad vanmiddag om 14 uur een extra controle uitvoeren. Daarbij werden sensoren op de boom geplaatst die meten hoeveel de boom beweegt als de trekkracht groter wordt. De resultaten zijn opnieuw geruststellend. Voor de zekerheid werden vanmiddag toch nog extra spanbanden aangebracht die een trekkracht tot 10.000 kilogram kunnen dragen. De stadsdiensten volgen de weersvoorspellingen nauwgezet op. Indien nodig zal de Grote Markt ontruimd worden.

“De kerstmarkt tijdens Winter in Kortrijk is een succes. Om de vele bezoekers gerust te stellen dat alles veilig is rond de kerstboom hebben we een extra controle laten uitvoeren na de windstoten van de afgelopen dagen en de spijtige gebeurtenissen in Oudenaarde”, vult Wouter Allijns aan, schepen bevoegd voor Winter in Kortrijk.