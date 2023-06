Extra brugfiguur ook voor niet-stedelijke kinderopvang

Om nog beter bruggen te slaan tussen gezinnen, de opvang en de juiste dienstverlening, werd de stedelijke kinderopvang uitgebreid met een tweede brugfiguur. Daardoor kunnen ook de niet-stedelijke kinderopvanginitiatieven worden ondersteund.

Brugfiguren zijn er om bruggen te slaan tussen gezinnen en de juiste dienst of persoon. Ze richten zich hierbij vooral naar gezinnen waar ze zich eventueel zorgen om maken of waar er bekommernissen zijn om de ontwikkeling en het functioneren van het kindje. Samen met de ouders zoekt de brugfiguur naar de juiste afstemming tussen gezin en kinderopvang. Indien nodig zoekt de brugfiguur naar een passende oplossing.

De brugfiguren zijn erg toegankelijk en bouwen een stevige vertrouwensband op met de gezinnen. Met een extra brugfiguur wordt het mogelijk om die werking en de ondersteunende adviesrol ook op te nemen voor de niet-stedelijke initiatieven. Op die manier kunnen de brugfiguren ook hen ondersteunen als ze vragen hebben of vastlopen. “Door ook de niet-stedelijke kinderopvanginitiatieven in de werking van de brugfiguren op te nemen, bouwen we verder aan een vruchtbare samenwerking. De brugfiguren respecteren hierbij steeds het pedagogisch kader en de specifieke werking van elke kinderopvang,” legt schepen van Kinderopvang Silke Beirens (Groen) uit. (HH)