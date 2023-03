Extinction Rebellion plant opnieuw een actie tijdens de Ronde Van Vlaanderen

Extinction Rebellion plant zondag opnieuw een actie tijdens de Ronde Van Vlaanderen. “Dé belangrijkste wielerklassieker is het perfecte toneel om een breed publiek te bereiken voor een kwestie die ons allemaal meer zorgen zou moeten baren”, zegt woordvoerder David. Op welke plaats langs het parcours de klimaatgroep zal ageren, weten we niet. In een weide naast het parcours zullen ‘klimaatdoden’ onder een wit laken in een zee van rode rook liggen…

“In het recentste rapport van de Verenigde Naties waarschuwen klimaatwetenschappers dat we op koers zitten naar een onleefbare toekomst met massale migratie en miljoenen doden. Dit is een duidelijk signaal dat we onze verantwoordelijkheid moeten opnemen en actie moeten ondernemen om de milieu- en klimaatcrisis te bestrijden. Laat ons van koers veranderen!”, zegt Extinction Rebellion in een communiqué twee dagen voor de Ronde van Vlaanderen

Welzijn boven groei

Volgens deze klimaatrebellen hebben we nood aan een democratisch en sociaal rechtvaardig beleid dat het welzijn van mens en natuur boven winst en groei plaatst: “Eindeloos gebruik van energie en grondstoffen is onhoudbaar, zo toont het groeiend aantal milieurampen wereldwijd aan. Het pad waar we nu over razen loopt letterlijk dood.”

“De belangrijkste sector die moet krimpen is de fossiele industrie. De overheden in ons land moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Jaarlijks geven we 13 miljard euro belastinggeld cadeau aan fossiele brandstofbedrijven. Dit terwijl deze bedrijven historisch grote winsten maken en deze uitkeren aan hun anonieme aandeelhouders. Ondertussen kunnen gewone mensen hun energiefactuur nauwelijks betalen en wordt de klimaat- en milieucrisis alleen maar erger. Het is tijd om deze subsidies stop te zetten.”

“Het vrijgekomen geld zouden we kunnen investeren in de massale isolatie van woningen van gewone Belgen – een van de meest sociaal rechtvaardige klimaatmaatregelen.”

Een zee van rode rook

Om deze klimaatboodschap kracht bij te zetten, zal Extinction Rebellion zondag aanwezig zijn tijdens de Ronde van Vlaanderen. In een weide naast het parcours zullen ‘klimaatdoden’ onder een wit laken in een zee van rode rook liggen. De actiegroep heeft haar grote banner, met de leuze ‘Laat ons van koers veranderen’ – stop fossiele subsidies’ al klaar.

Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion actie voert tijdens een wielerwedstrijd. Rebellen van de beweging waren vorig jaar al te zien aan de aankomst van De Ronde en in Luik-Bastenaken-Luik….