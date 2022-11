Expositie Herfsttijloos in oud schooltje in de Visserstraat

In het oude schooltje in de Visserstraat 2 vindt eind november de expositie Herfsttijloos plaats. Hier worden werken van Els en Elin Vermandere tentoongesteld. Els is het best gekend voor haar beeldhouwwerken, maar ze is de laatste tijd ook volop bezig met houtsnijwerk en schilderkunst. Voor Elin Vermandere is het de eerste keer dat haar grafisch werk te zien is.

Gastlezingen

Daarnaast worden er ook een aantal lezingen georganiseerd. Aan de hand van muziek, zang en reflecties gaan een aantal gastsprekers dieper in op thema’s als stilte, intimiteit, temporaliteit en oneindigheid. Hun achtergrond en expertise zijn heel verschillend, hun benadering toch verwant. De eerste lezing gaat door op zondag 20 november om 11 uur met als gast Karine Van Doninck, een evolutionair biologe die geïnspireerd wordt door wetenschap, kunst, en stedelijke ontwikkeling. Ze verkent de grenzen tussen verschillende disciplines om op die manier kennis en inzichten te verruimen.

In haar lezing voor Herfsttijloos pleit ze om meer plaats te geven aan toeval, serendipiteit en creativiteit om zo het ondenkbare te ontdekken. Op zondag 27 november om 11u komt Mechthild Stuhlmacher, architecte bij Korteknie Stuhlmacher Architecten in Rotterdam. Ze is internationaal bekend omwille van de zachtheid waarmee ze op een fijngevoelige, bijna geruisloze manier lagen weet toe te voegen aan de geschiedenis en dus de toekomst van (historische) gebouwen. Thema’s als intimiteit en bewoonbaarheid komen vaak terug in haar werk.

Voor deze lezingen wordt een bijdrage van 15 euro gevraagd, waarbij het drankje inbegrepen is. Na de lezingen is het mogelijk om de expositie te bezoeken.

Herfsttijloos kan je bezoeken op 20 en 27 november tussen 14 en 17 uur. Voor meer info kan je terecht op www.elsvermandere.be en om je in te schrijven voor de lezingen, kan je een mail sturen naar vermandereels@gmail.com (ACK)