Exposanten opnieuw enorm tevreden over Gentleman’s Fair in Waregem: “Boren hier een erg unieke doelgroep aan”

Snelle bolides, een verfijnde keuze van eten en drinken en zelfs enkele flipperkasten. Wie dit weekend richting Waregem trok, kwam er terecht bij de Gentleman’s Fair. De grootste mancave van Europa opende er opnieuw de deuren voor duizenden bezoekers.

Wat ooit begon als een grappig idee in 2016 groeide al snel uit tot een expo zonder gelijke in België. Mathieu Damiens kan alvast terugblikken op een erg geslaagde editie 2023. “We hadden iets minder dan 100 exposanten op de beurs”, lacht hij. “Dat is een tikkeltje minder dan vorig jaar, maar aan de andere kant wilden de huidige exposanten wel meer ruimte voor hun standen. Als je dit alles samentelt dan begrijp je meteen dat dit een beurs is waar heel wat ondernemers absoluut willen op aanwezig zijn. Ook de tickets gingen aan een rotvaart de deur uit, met een voorverkoop die alle records brak. De Gentleman’s Fair kon zich meer dan ooit op de kaart zetten als dé beurs voor mannen die op zoek zijn naar de betere dingen in het leven.”

Tevreden exposanten

Over het precieze aantal bezoekers was na afsluit van de beurs nog wat onduidelijkheid, al kon dat de tevredenheid bij de exposanten niet meteen drukken. Voor Belgian Limoncello was het ondertussen al de zesde deelname aan de beurs. “We boren hier toch wel een erg unieke doelgroep aan”, klonk het bij de brouwers. “Zowel mannen als vrouwen komen naar hier omdat ze op zoek zijn naar zaken die het leven leuker maken. Geen broodnodige items, maar dingen die van hun huis een echte thuis maken. Een goede fles hoort daar nu gewoon bij.”

Ook bij Epic Pinball, een onderneming uit Anzegem, klinkt een gelijkaardig verhaal. “Hebben we hier al veel flipperkasten verkocht? Niet meteen al merken we wel een toename in verhuur na iedere deelname!” Het koppel ondernemers is al aan een tweede aanwezigheid op de beurs toe en daar lijkt nog geen einde aan te komen. “Flipperkasten zul je niet snel nog in een terugvinden, een resultaat van een erg strenge wetgeving. Het is een ding voor mancave’s of bedrijven geworden. Hier heb je niet alleen een resem mannen die de revue passeren, ook heel wat ondernemers komen hier een kijkje nemen.”