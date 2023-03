Expo ‘Stille levens’ plots een kunstwerk rijker: “Onbekende kunstschilder hing eigen creatie aan de wand”

Schilderijen worden geroofd uit kunstexpo’s, milieuactivisten lijmen zich vast aan iconische werken. Maar soms wordt een kunstwerk ook illegaal een expo binnengesmokkeld. Zo kreeg ‘Stille levens’ in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende er plots eentje extra.

De suppoost van dienst die vorige week zijn ochtendlijke toer in de tentoonstelling ‘Stille levens’ – die momenteel loopt tot en met 21 mei in de Venetiaanse Gaanderijen – trof een schilderij dat van de wand gevallen was. Bij nader onderzoek bleek het, overigens niet onaardig stilleven, helemaal niet tot de officieel deelnemende werken te horen.

Binnengeslopen werk

“De conclusie bleek rap getrokken”, zegt curator van de kunstexpo en mede-exposant Koen Broucke. “De tot vandaag nog onbekende kunstschilder heeft hoogstwaarschijnlijk zijn creatie zelf tijdens een bezoek aan de wand bevestigd.” Zij het dan wat klungelig, want dat deed hij met tape, zodat het schilderijtje al vlug naar beneden viel. Het is geen onaardig werkje: een verzameling miniaturen van baadsters in vogelperspectief tegen een egaal zandkleurige achtergrond. Het heeft ook wat weg van uitgestrooide puzzelstukjes”, zo omschrijft de curator het illegaal binnengeslopen werk dat zich netjes tussen de andere schilderijen wist te presenteren. Tot de noodlottige val!

Motieven

“Het gebeurt wel eens meer dat een kunstenaar zijn/haar werk binnensmokkelt in een tentoonstelling om de confrontatie met de bezoekers aan te gaan. Het werk is op de achterkant van het doek fraai gesigneerd en die naam is ons ook niet bekend. We zijn wel benieuwd naar de motieven van deze illegale exposant”, besluit Koen Broucke. Een niet mis te verstane oproep! (ML)