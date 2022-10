Expo over 85 jaar Hotelschool in Oostende

De oudste hotelschool in het Nederlandstalig landsgedeelte is die van Oostende. Die 85 jaar bedrijvigheid illustreren oud-leraar Serge Van Daele en co-curator Eric Vloeberghs in een boeiende expo in het Stadsmuseum. Een stuk Oostendse culinaire geschiedenis om duimen en vingers van af te likken.

“Na de Eerste Wereldoorlog bleek er in de talrijke Oostendse hotels een grote nood aan kelners en koks. Daarom besloot Jules Gionarra, uitbater en eigenaar van het Hotel Mille Colonnes in de Langestraat, een eigen opleiding te starten. In 1930 wou de stad Blankenberge al een volwaardige hotelschool opstarten, maar onder andere provincieraadslid Adolphe Van Glabbeke vonden zo’n school beter passen in hun eigen Oostende”, aldus curator van de expo Serge Van Daele.

Gestart in Stallingen

Zo startte in 1938 uiteindelijk officieel de allereerste hotelschool in Vlaanderen in onze stad. Onderdak vond het initiatief in de voormalige Noorse Stallingen aan de Koninginnelaan. “Bij die opstart was het zich behelpen. Zo werden heel wat duur zilverwerk en potten en pannen nog gered en hergebruikt van het in faling zijnde Royal Palace hotel”, zegt Van Daele, die er zelf studeerde in de jaren ‘70. Na enkele jaren als hofmeester bij Wagons Lits vervoegt Serge vanaf 1983 voor 35 jaar het korps van de hotelschool.

Medio jaren 60. Een piepjonge Arno (pijltje) volgt de koksopleiding. Muziek is dan al zijn meest succesvolle recept. © GF

De school neemt in 1960 haar intrek in het sinds een viertal jaar verdwenen complex van de het Stedelijk Technisch Instituut en Hotelschool aan de Leopold II-laan. Weer is Van Glabbeke, nu burgemeester, de grote promotor. Sinds kort domineert hoogbouw de skyline van het Hazegras en vindt de hotelschool sinds 2019 een nieuw onderkomen in de Foodbox van het Ensorinstituut aan de Generaal Jungbluthlaan.

Nostalgie

De expo is chronologisch en ruimtelijk opgebouwd rond de diverse schoollocaties. Met als extra nog een Talentenkamer, waar de curatoren met nostalgie terugblikken op zoveel culinaire hoogtepunten. Zo behaalden oud-leerlingen als Benny Poppe, Philippe Serruys en Vic Vancauteren een of meerdere Michelinsterren. De school verzorgde ontelbare banketten en leverde met haar leerlingenbestand het zaalpersoneel voor grote culinaire evenementen in Kursaal, Mediacenter, Thermae Palace Hotel… Jaarlijks koos de school de Beste Junior-kok van België, ook wel omschreven als de ‘Kleine Prijs Prosper Montagné’.

Een oesterfestijn bij de kwekerij Halewyck aan de Spuikom bereid en gepresenteerd door leerlingen van de hotelschool. © GF

De expo 85 jaar hotelschool Oostende wordt door de curatoren boeiend geïllustreerd en gedocumenteerd met krantenknipsels, foto’s, documenten, tafelattributen, kostbaar zilverwerk… Er is geput uit de privécollectie van Serge Van Daele, aangevuld met stukken uit de verzameling van heemkring De Plate. “Die 85-jarige terugblik leert ook hoe veel culinaire geplogenheden verdwenen zijn”, zegt co-curator Vloeberghs. “Neem nu de tafelbereiding: het voorsnijden van het vlees of vis aan de tafel zelf, de kunst van het servetplooien, de stoffen ‘nappen’ en servetten…”

De expo loopt van 15 oktober tot en met 15 mei 2023 tijdens de openingsuren van het Stadsmuseum in de Langestraat 69.