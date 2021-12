Expo ‘Duizend bommen en granaten’ in Vondelbib

De tentoonstelling ‘Duizend bomen en granaten’ brengt het verhaal van de oorlogsschade en wederopbouw in West-Vlaanderen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Markante archiefdocumenten uit tal van West-Vlaamse archiefdiensten worden dan tentoongesteld. In Meulebeke doet de heemkundige kring Mulenbeca daar nog een schepje bovenop. “We zijn in het bezit van tal van exclusieve foto’s en documentatie van het centrum van Meulebeke dat zowel op 26 en 27 mei 1940 als in juli 1944 zeer zwaar getroffen werd”, aldus Frank Develtere, voorzitter van Mulenbeca. “Hierbij verloren tal van burgers het leven. Oorlogsgruwel mogen we nooit vergeten. Ooit was het hier bij ons! Tijd dus dat we die zwarte bladzijde uit onze lokale geschiedenis nog eens bovenhalen.” (LB)

De tentoonstelling loopt nog tot woensdag 22 december in de Vondelbib, Karel van Manderstraat 26 in Meulebeke tijdens de openingsuren van de bib.